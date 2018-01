Moravec odmietol moderovať prezidentský duel Drahoša so Zemanom na ČT

Česká televízia je zatiaľ jedinou stanicou, na ktorej je debata oboch kandidátov pred druhým kolom volieb potvrdená.

Praha 17. januára (TASR) - Moderátor Českej televízie (ČT) Václav Moravec oznámil, že nechce moderovať predvolebný prezidentský duel kandidátov Jiřího Drahoša a Miloša Zemana. Informoval o tom v utorok spravodajský portál Ihned.cz. Moravec ako jeden z dôvodov uviedol, že nechce byť hromozvodom Zemanovej kritiky voči ČT. Duel by sa mal vysielať 25. januára od 20.00 h.



Moravec už v nedeľu večer oznámil generálnemu riaditeľovi ČT svoje rozhodnutie. Informáciu, že nebude moderovať debatu prezidentských kandidátov pred druhým kolom priamych volieb naplánovaným na 26. a 27. januára, potvrdil Moravec aj českému denníku Právo.



Zeman Moravca často kritizuje a rozhovory s ním už niekoľko rokov odmieta, dodal portál Novinky.cz.



ČT bude chcieť Moravca ešte presvedčiť, aby duel Drahoša so Zemanom predsa len moderoval, uviedol šéf komunikácie Vít Kolář.



Na televízny duel vyzval Zemana práve Drahoš, a to po oznámení výsledkov prvého kola prezidentských volieb (z 12. a 13. januára), keď sa obaja dostali vďaka hlasom voličov do druhého kola. Zeman sa pritom pred prvým kolom debatám s protikandidátmi vyhýbal.



Česká televízia je zatiaľ jedinou stanicou, na ktorej je debata oboch kandidátov pred druhým kolom volieb potvrdená. Drahoš zatiaľ potvrdil účasť v dueli iba na ČT a trvá na tom, že sa chce zúčastniť dvoch debát. Odvoláva sa na slová Zemana, ktorý v reakcii na Drahošovu výzvu stretnúť sa tvárou v tvár odpovedal, že si vie predstaviť dve debaty, ale tri a viac by už divákov nudili. V pondelok však Zemanov tím zrazu ohlásil, že debaty majú byť až štyri a že prezident prijal pozvanie do ČT, Novy, Primy a Barrandova, napísal portál Novinky.cz.