Morawiecki: Kac sa vyjadruje ako radikálny extrémista

Poľský premiér Mateusz Morawiecki zdôraznil, že nebude akceptovať zovšeobecňovanie účasti svojej krajiny na hrôzach holokaustu.

Jeruzalem 22. februára (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac nemá v úmysle ospravedlňovať sa za svoje výroky o spolupráci Poliakov s nacistami počas druhej svetovej vojny. Uviedol to vo štvrtok vo vysielaní izraelskej televíznej stanice Rešet 13.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v rozhovore, ktorý v piatok zverejnil denník Haarec, uznal, že v poľskom — tak ako v ktoromkoľvek inom národe — boli počas druhej svetovej vojny i jednotlivci páchajúci zločiny. Zdôraznil však, že "nebude akceptovať zovšeobecňovanie účasti svojej krajiny na hrôzach holokaustu".



"Nemám problém s niekým, kto povie, že počas krutej, zlej, dehumanizujúcej vojny boli v mojom národe jednotlivci-zločinci — samozrejme, rovnako ako v každom inom národe," povedal Morawiecki pre denník Haarec. "Ale keď použijete stereotypy, že 'každý Poliak nasával antisemitizmus s materským mliekom', nie je to nič iné ako rasizmus," konštatoval poľský premiér.



V dôsledku kontroverzie vyvolanej Kacovým výrokom Morawiecki v nedeľu zrušil účasť svojej krajiny na summite krajín V4 s Izraelom a následne aj samotnú vrcholnú schôdzku, ktorú presunuli na druhý polrok 2019.



Kac v pondelok ráno vo vysielaní izraelského rozhlasu vyhlásil, že "Poliaci sa zúčastnili vyhladzovania židov počas holokaustu" a že "Poľsko sa stalo najväčším cintorínom (príslušníkov) židovského národa".



Morawiecki bol ohromený, že takýto výrok prišiel od ministra zahraničných vecí, povedal v rozhovore pre Haarec. Takéto slová by očakával od radikálneho extrémistu, nie od šéfa diplomacie. Poľský premiér však súčasne ironicky dodal, že má pochopenie pre to, ak sa "niektorí politici chcú počas predvolebnej kampane dostať na titulky" novín.



Poľský premiér uznal, že aj jeho krajina sa musí "vyrovnať s určitým antisemitizmom", ktorý je však "našťastie len okrajovým problémom". Upozornil, že "Poľsko je jednou z mála krajín v EÚ, kde počet antisemitských incidentov klesá, zatiaľ čo v mnohých ďalších sme svedkami znepokojujúceho vývoja".



Štátny tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Szymon Szynkowski vel Sek (vyslov: vel Senk) tento týždeň naliehal, že izraelská vláda sa musí "ospravedlniť" za Kacove výroky, a to ešte do predčasných parlamentných volieb, ktoré sa v Izraeli budú konať 5. apríla.



Szynkowski zdôraznil, že "niektorí izraelskí politici by v mene krátkodobých cieľov predvolebnej kampane (...) dokázali obetovať dobré vzťahy medzi Poľskom a Izraelom, ako aj imidž svojej krajiny na medzinárodnej scéne".



Nový izraelský minister zahraničných vecí Kac reagoval v nedeľu na slová, ktoré izraelské médiá pripísali premiérovi židovského štátu Benjaminovi Netanjahuovi, že Poliaci sa v časoch druhej svetovej vojny podieľali spolu s nacistami na hromadnom vyvražďovaní židov. Podľa Kaca sa Netanjahu, ktorý neskôr povedal, že hovoril o niektorých Poliakoch, vyjadril jasne.