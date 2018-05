Morawieczki: Maďarsko sa bude opäť stavať konštruktívne k otázkam EÚ

Viktor Orbán vyzdvihol priateľstvo Maďarska s Poľskom a ocenil výkon Poľska v oblasti rodinnej politiky, ktorá je podľa jeho slov dobrým príkladom aj pre Maďarsko.

Budapešť 14. mája (TASR) - Po výraznom víťazstve vládnej strany Fidesz v maďarských parlamentných voľbách bude Maďarsko pokračovať na ceste reforiem a aj v budúcnosti sa bude stavať konštruktívne k aktuálnym otázkam Európskej únie, povedal v pondelok vo Varšave poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorý prijal znovuzvoleného predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.



Morawieczki sa poďakoval Orbánovi za to, že jeho prvá oficiálna zahraničná cesta viedla práve do Varšavy, informoval spravodajský server hirado.hu. Poľský premiér zdôraznil, že v otázkach prisťahovaleckých kvót má Poľsko totožný postoj s Maďarskom.



Orbán vyzdvihol priateľstvo Maďarska s Poľskom a ocenil výkon Poľska v oblasti rodinnej politiky, ktorá je podľa jeho slov dobrým príkladom aj pre Maďarsko.



Maďarský ministerský predseda podotkol, že migrácia nie je iba taktickou, ale aj principiálnou otázkou. "Naši predkovia by sa obracali v hrobe, ak by sme súhlasili s tým, aby o tom, komu dovolíme zdržiavať sa na našom území, rozhodoval niekto iný," poznamenal Orbán, podľa ktorého sú názory Poľska a Maďarska zhodné aj v otázke diskusie vedenej o rozpočte EÚ.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach