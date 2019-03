Morrison: Austrália ročne zníži počet prijatých migrantov

Austrálska vláda zavádza i nové kategórie víz, na základe ktorých bude musieť 23.000 kvalifikovaných migrantov najmenej tri roky žiť a pracovať v menších mestách.

Canberra 20. marca (TASR) - Austrália zníži počas najbližších štyroch rokov ročný príjem migrantov zo 190.000 na 160.000, vyhlásil v stredu pred novinármi austrálsky premiér Scott Morrison. Migranti budú zároveň prijímaní do menších miest vidieckeho charakteru, a nie do veľkomiest.



Austrálska vláda zavádza i nové kategórie víz, na základe ktorých bude musieť 23.000 kvalifikovaných migrantov najmenej tri roky žiť a pracovať v menších mestách. Až potom budú môcť požiadať o trvalý pobyt. Nové víza ponúknu medzinárodným študentom možnosti študovať i mimo veľkých miest.



Morrison si za načasovanie i optiku svojho vyhlásenia vyslúžil kritiku, poznamenáva agentúra AP. Plánované zmeny o znižovaní počtu prijatých migrantov oznámil totiž len niekoľko dní po útokoch na dve mešity v novozélandskom meste Christchurch, kde austrálsky občan zabil 50 ľudí a desiatky ďalších zranil.



Ide o praktický problém, ktorý chceli riešiť Austrálčania i komunity migrantov, uviedol na svoju obranu Morrison. Ministerský predseda otvoril chúlostivú tému migrácie pred nadchádzajúcimi májovými federálnymi voľbami. Mnoho voličov je totiž frustrovaných z preľudnenosti vo veľkých metropolách.



Dve tretiny obyvateľov Austrálie žijú v Sydney a Melbourne. Populácia týchto miest ročne narastie o 100.000 osôb, a to najmä v dôsledku migrácie. Mestá v regiónoch zase zaznamenávajú výrazný pokles počtu obyvateľov.