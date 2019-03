Morrison sa zastal mladíka, ktorý senátorovi rozbil o hlavu vajíčko

Mladík takto protestoval proti Anningovým výrokom o útokoch v novozélandskom meste Christchurch.

Canberra 17. marca (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison navrhol v nedeľu obviniť senátora Frasera Anninga za to, že vyfackal v sobotu mladíka, ktorý mu rozbil o hlavu vajíčko. Informovala o tom agentúra AP.



"Na senátora Anninga by sa mala vzťahovať plná sila zákona," vyhlásil Morrison pred novinármi.



Anning, senátor za Queensland, mal práve v Melbourne tlačovú konferenciu, keď k nemu pristúpil zozadu 17-ročný mladík a rozbil mu o hlavu vajíčko. Senátor mu uštedril niekoľko faciek a mladíka hneď zadržala ochranka.



Mladík takto protestoval proti Anningovým výrokom o útokoch v novozélandskom meste Christchurch. Anning totiž v piatok vyhlásil, že útoky v mešitách na Novom Zélande, ktoré si vyžiadali životy 50 ľudí, boli výsledkom moslimského prisťahovalectva do krajiny.



Austrálsky premiér Scott Morrison už vtedy označil Anningove slová za "otrasné" a "ohavné" s tým, že "v Austrálii nemajú miesto".



Mladíka vzápätí oslavovali na sociálnych sieťach ako hrdinu, poznamenala AP.