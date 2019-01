Moskovský súd predĺžil väzbu 12 ukrajinským námorníkom

Námorníci, medzi ktorými je aj kapitán jednej z troch zadržaných lodí, Denys Hrycenko, tak napriek protestom Ukrajiny i Západu ostanú vo väzbe prinajmenšom do 24. apríla.

Moskva 15. januára (TASR) - Moskovský súd rozhodol v utorok o predĺžení väzby pre 12 z dovedna 24 ukrajinských námorníkov, ktorých zadržalo Rusko v novembri po incidente v Kerčskom prielive.



Námorníci, medzi ktorými je aj kapitán jednej z troch zadržaných lodí, Denys Hrycenko, tak napriek protestom Ukrajiny i Západu ostanú vo väzbe prinajmenšom do 24. apríla, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ich právnych zástupcov.



O predĺžení väzby pre ďalších 12 zadržaných námorníkov by mal Lefortovský okresný súd v Moskve rozhodnúť ešte v priebehu utorka, priblížila AFP. Dodala, že pred tento súd v utorok predstúpili i traja námorníci, ktorí pri incidente v Kerčskom prielive utrpeli zranenia a vo väzbe ich ošetrujú.



Na súd prišli i príbuzní zadržaných námorníkov, západní diplomati či ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová.



Rusko zadržiava 24 ukrajinských námorníkov, ktorí tvorili posádku troch lodí zajatých 25. novembra ruskou pohraničnou strážou v oblasti Kerčského prielivu. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FBS) obvinila Ukrajincov z protizákonného prekročenia hranice a pôvodne na nich uvalila väzbu do 25. januára 2019.



Ukrajina všetkých zajatých námorníkov nazýva nelegálne zadržanými vojnovými zajatcami.



Incident v Kerčskom prielive opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014.