Moskovský súd predĺžil väzbu ukrajinským námorníkom o tri mesiace

Moskva 17. júla (TASR) - Lefortovský okresný súd v Moskve predĺžil v stredu o ďalšie tri mesiace väzbu všetkým 24 ukrajinským námorníkom, ktorých zadržali vlani v novembri v Kerčskom prielive za protizákonné prekročenie ruskej štátnej hranice. Informovala o tom agentúra TASS.



Podľa nej sa vyšetrovanie skončilo a obžalovaní a ich právnici začali študovať spisy k prípadu.



Prokurátor a vyšetrujúci sudca ešte pred pojednávaním súd požiadali, aby prebiehalo za zatvorenými dverami, pretože verejné vypočutie "by mohlo viesť k odhaleniu štátnych tajomstiev a diskrétnosti vyšetrovania".



Advokáti obžalovaných trvali na verejnom vypočutí, pričom poukázali na skutočnosť, že vyšetrovanie sa skončilo a dôkazy boli zhromaždené. Súd vyhovel návrhu prokuratúry.



Námorníci odpovedali na otázky sudcu stručne a pred vypočutím využili príležitosť hovoriť so svojimi priateľmi a príbuznými.



Námorníkov prišli do súdnej siene podporiť aj ukrajinská ombudsmanka pre ľudské práva Ľudmyla Denisovová a zástupcovia ukrajinských a európskych konzulátov.



TASS pripomenul, že 25. novembra 2018 tri plavidlá ukrajinského námorníctva narušili ruskú štátnu hranicu v Kerčskom prielive. Ukrajinské lode nereagovali na požiadavky plavidiel pohraničnej služby FSB a Čiernomorskej flotily, ktoré ich preto začali prenasledovať, aby zmarili ich nebezpečné manévre. Keďže sa Ukrajinci odmietli podriadiť pokynom ruskej strany, tá pristúpila k streľbe, pričom troch zranila. Rusi lode obsadili a previezli do mesta Kerč. Členov posádky - 24 ukrajinských občanov - zatkli a previezli zo Simferopolu do Moskvy.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FBS) obvinila Ukrajincov, medzi ktorými boli okrem námorníkov aj dvaja príslušníci Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU), z protizákonného prekročenia štátnych hraníc.



Ukrajina túto interpretáciu odmieta a tvrdí, že jej lode sa chceli len preplaviť cez Kerčský prieliv do Azovského mora. Svojich občanov označuje za vojnových zajatcov.



Moskva však s touto interpretáciou nesúhlasí, pričom poukazuje na to, že Rusko a Ukrajina nie sú v stave vojny alebo vojenského konfliktu, ako aj na to, že ukrajinskí občania boli obvinení zo spáchania trestného činu.



Podľa právnikov sa sami zatknutí námorníci tiež považujú za vojnových zajatcov a odmietajú vypovedať pred ruskými orgánmi.



Incident v Kerčskom prielive opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014.