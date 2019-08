Moskovský súd rozhodol, že študent Žukov zostáva vo vyšetrovacej väzbe

Študent ekonómie je obvinený v kauze masových nepokojov v Moskve z 27. júla.

Moskva 15. augusta (TASR) - Moskovský mestský súd potvrdil vo štvrtok v odvolacom konaní svoj pôvodný verdikt a nariadil, že študent ekonómie Jegor Žukov, obvinený v kauze "masových nepokojov" v Moskve z 27. júla, zostane vo vyšetrovacej väzbe do 27. septembra.



Sudkyňa pri svojom rozhodovaní nevzala do úvahy otvorený list, ktorý podpísalo vyše 600 pedagógov a zamestnancov moskovskej Vysokej školy ekonomickej (Vysšaja škola ekonomiky, VŠE) i osobností z kultúry. Tí všetci sa za Žukova zaručili a žiadajú aj zastaviť trestné stíhanie osôb vyšetrovaných v danej kauze.



Podľa signatárov listu sa totiž skutok v podobe, ako ho popisujú vyšetrovatelia, "nestal".



Žukova prišiel na súd podporiť aj známy ruský raper Oxxxymiron. Pred novinármi vyhlásil, že Žukov "jasne nepredstavuje pre spoločnosť žiadne nebezpečenstvo. Nemá zmysel držať ho vo väzbe až do súdneho procesu". Oxxxymiron chcel na súde vystúpiť a ponúknuť, že za Žukova zaplatí kauciu a zaručiť sa zaňho.



Žukovov advokát na pojednávaní oznámil, že vyšetrovatelia jeho mandantovi "mimo zápisu" navrhli, aby svedčil proti iným osobám obvineným v danej kauze. Výmenou za to mu mal súd v odvolacom konaní zmeniť odpykávanie si trestu vo vyšetrovacej väzbe na domáce väzenie.



Žukov sa vo svojom "poslednom slove" pred súdom poďakoval svojim príbuzným i radovým občanom za podporu, za "to, že nezabúdajú, lebo práve zabudnutie je najhoršie".



Vyjadril aj "vďačnosť za možnosť spoznať zvnútra väzenský systém v Rusku a uistiť sa v tom, že naliehavo potrebuje reformu". Pred súdom tiež vyhlásil, že ďakuje za "skutočnosť, že vláda sama seba diskredituje a zvyšuje tak počet prívržencov opozície". "Neviem, či budem slobodný ja, ale Rusko bude slobodné určite," uviedol Žukov pred zverejnením verdiktu súdu.



Ako informoval spravodajský portál denníka Novaja gazeta, Žukov je víťazom celoštátneho kola olympiády v sociálnych štúdiách, profiluje sa ako libertarián a venuje sa videoblogom. Pôvodne mal v úmysle kandidovať aj vo voľbách do Moskovskej mestskej dumy, týchto plánov sa však neskôr vzdal.



Študentská komunita po jeho zadržaní zorganizovala sériu protestov, pričom v nich účinkoval vždy len jeden človek. Polícia napriek tomu štyroch demonštrantov zadržala s tým, že šlo o hromadný protest, keďže dvaja mladíci a dve dievčatá si odovzdali plagáty na Žukovovu podporu z ruky do ruky.



V kauze masových nepokojov počas demonštrácie, ktorá sa v Moskve konala 27. júla na protest proti nezaregistrovaniu nezávislých kandidátov - uchádzačov o post poslanca v Moskovskej mestskej dume -, súd začiatkom augusta nariadil vziať do väzby deväť osôb.



Na internete je petícia za zastavenie stíhania týchto obvinených, ako aj ďalších v kauze stíhaných osôb. Do dnešného dňa ju podpísalo viac ako 130.000 ruských občanov.