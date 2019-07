Moskva a Kyjev sa pripravujú na výmenu zajatcov

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Grigorij Karasin pre ruské tlačové agentúry uviedol, že oba štáty diskutujú o výmene, ktorá by sa týkala 24 Ukrajincov zajatých v novembri v Azovskom mori.

Moskva 15. júla (TASR) - Predstavitelia Ruska a Ukrajiny v pondelok naznačili, že obe krajiny sa pripravujú na významnú výmenu zajatcov. Informovala o tom agentúra AP.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Grigorij Karasin pre ruské tlačové agentúry uviedol, že oba štáty diskutujú o výmene, ktorá by sa týkala 24 Ukrajincov zajatých v novembri v Azovskom mori.



Podľa vyjadrenia úradu ukrajinského generálneho prokurátora je pravdepodobné, že dôjde k prepusteniu ruského novinára zadržiavaného na Ukrajine.



Ruská splnomocnenkyňa pre ľudské práva Svetlana Moskalkovová pricestovala v pondelok na zriedkavú návštevu Ukrajiny a rokovala so svojou ukrajinskou kolegyňou o zadržiavaných zajatcoch.



K náhlemu oživeniu aktivity týkajúceho sa väznených Rusov a Ukrajincov došlo po minulotýždňovom prvom telefonáte medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, pripomína AP.



Príslušníci ruskej pohraničnej stráže zadržali vlani 24 ukrajinských námorníkov a zhabali ich tri vojenské plavidlá. Rusko tvrdí, že ukrajinské lode narušili jeho hranice. Ukrajina túto interpretáciu odmieta a tvrdí, že jej lode sa chceli len preplaviť cez Kerčský prieliv do Azovského mora.



Zadržanie ukrajinských lodí bolo najnebezpečnejšou priamou roztržkou medzi bývalými sovietskymi republikami, ktorých vzťahy sú napäté od roku 2014, keď Rusko anektovalo Krymský polostrov a podporovalo protivládne hnutie na východnej Ukrajine. Ozbrojený konflikt, ktorý v Donbase vypukol, si doteraz vyžiadal približne 13.000 obetí.