Moskva a Washington dospeli k dohode o stretnutí Putina s Trumpom

Moskva 27. júna (TASR) - Rusko a Spojené štáty dospeli k dohode o uskutočnení stretnutia ich prezidentov Vladimira Putina a Donalda Trumpa. Podľa agentúry AP o tom informoval v stredu Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov s tým, že termín a miesto tohto summitu bude oznámené neskôr.



Podľa Ušakova sa Putin stretne s Trumpom v tretej krajine, ktorú však zatiaľ nešpecifikoval. Termín, miesto a iné podrobnosti prezradia Kremeľ a Biely dom naraz vo štvrtok, dodal poradca s tým, že summit bude "silným impulzom" pre normalizáciu rusko-amerických vzťahov a "najdôležitejším medzinárodným podujatím tohto leta". Odmietol sa pritom vyjadriť k otázke, čo konkrétne Rusko od stretnutia prezidentov očakáva.



Putin sa stretol v stredu v Moskve s Trumpovým národnobezpečnostným poradcom Johnom Boltonom, s ktorým mal rokovať práve o prípravách už dávnejšie ohlásenej schôdzky prezidentov. Šéf Kremľa pri tejto príležitosti konštatoval, že vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi sú momentálne na zlej úrovni, čo je podľa neho najmä dôsledkom amerického politikárčenia. Vyjadril tiež nádej, že návšteva Boltona vyústi do prvých krokov k ich zlepšeniu.



Putin sa vyjadril, že Rusko si nikdy neželalo konfrontáciu so Spojenými štátmi, a ponúkol debatu o tom, čo je možné urobiť pre "obnovenie plnohodnotných vzťahov založených na rovnosti a vzájomnej úcte". Bolton zase povedal, že sa teší na rozhovory o tom, "ako zlepšiť rusko-americké vzťahy a nájsť oblasti, kde sa môžu (Moskva a Washington) zhodnúť a dosiahnuť spoločne pokrok".



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo počas uplynulého víkendu v televíznom rozhovore uviedol, že Trump sa pravdepodobne stretne s Putinom "v najbližšej budúcnosti". Príslušní činitelia citovaní viacerými médiami spomínali v tejto súvislosti Viedeň, zatiaľ čo v iných správach sa uvádzali ako možné miesto summitu Helsinki.



Podľa rakúskej tlače už do Viedne pricestovali tímy zo Spojených štátov i Ruska, ktoré pripravujú summit na 15. júla. Trump má na 11. a 12. júla naplánovanú účasť na summite NATO v Bruseli, 13. júla bude na svojej prvej oficiálnej prezidentskej návšteve Británie, kde sa stretne i s kráľovnou Alžbetou II.



Trump a Putin sa stretli dosiaľ dvakrát popri medzinárodných summitoch a najmenej deväťkrát spolu viedli telefonát. Šéf Bieleho domu v marci povedal, že sa s Putinom stretne čoskoro, avšak vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sa medzitým zhoršili ohľadom sýrskeho konfliktu a kauzy otrávenia bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa v Británii.