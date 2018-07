Obvinenia voči Butinovej sú podľa Ruska nepodložené

Ministerstvo spravodlivosti USA uviedlo, že od roku 2015 do začiatku roka 2017 Butinová plnila pokyny vysokopostaveného predstaviteľa v ruskej vláde, na ktorého sa vzťahujú sankcie.

Moskva 18. júla (TASR) - Zatknutie ruskej občianky Marie Butinovej v Spojených štátoch bolo načasované tak, aby sa znehodnotilo stretnutie lídrov Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa. Uviedla to v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.



"Nemalo by zostať bez povšimnutia, že sa to celé stalo krátko pred bilaterálnym summitom v Helsinkách, samozrejme, s jasným cieľom znehodnotiť jeho pozitívne výsledky," uviedla Zacharovová. Podľa nej sa Moskva domnieva, že obvinenia Washingtonu voči Butinovej sú nepodložené, a urobí všetko pre ochranu jej práv a záujmov.



Hovorkyňa konštatovala, že americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa venuje politickým podfukom namiesto toho, aby si plnil povinnosti a bojoval so zločinnosťou. "Nazdávame sa, že za všetkým tým sú nejaké sily snažiace sa rozdúchavať protiruskú hystériu," zdôraznila Zacharovová podľa agentúry TASS.



Ruskú občianku zatkli v USA v nedeľu a obvinili ju zo "sprisahania s cieľom vykonávať činnosť agentky Ruskej federácie v rámci Spojených štátov". Obvinili ju z rozvíjania vzťahov s americkými osobami a infiltrovania organizácií s vplyvom v americkej politike s cieľom podporovať záujmy Ruskej federácie.



Ministerstvo spravodlivosti USA uviedlo, že od roku 2015 do začiatku roka 2017 Butinová plnila pokyny vysokopostaveného predstaviteľa v ruskej vláde, na ktorého sa vzťahujú sankcie. Na územie Spojených štátov vstúpila a bývala tam na základe študentských víz, informovalo ministerstvo.



Správa o jej zatknutí sa objavila po minulotýždňovom obvinení 12 príslušníkov ruského vojenského spravodajstva zo zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a niekoľko hodín po pondelkovom summite Trumpa s Putinom.