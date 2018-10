Moskva: Obvinenia z kybernetického útoku sú zvyčajným nezmyslom Západu

V rovnakom duchu sa vyjadril námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, podľa ktorého ide o snahu vykresliť Rusko ako nepriateľa.

Moskva 4. októbra (TASR) - Predseda výboru pre medzinárodné záležitosti Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, odmietol vo štvrtok obvinenia západných krajín z údajných kybernetických útokov ako "zvyčajný nezmysel".



"Všetky tieto obvinenia o údajnom vykonaní kybernetických útokov vznesené voči Rusku holandskou a britskou stranou s podporou USA sú - ako zvyčajne - nezmyslom a nedá sa to považovať za nič iné než za provokáciu," vyhlásil vo štvrtok pre novinárov Leonid Sluckij, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Opäť nemajú žiadne dôkazy," doplnil ruský činiteľ s tým, že obvinenia "bolestivo pripomínajú snahy o propagandu z čias studenej vojny".



Ruské ministerstvo zahraničných vecí takisto odsúdilo dané tvrdenia. "Posadnutosť Západu špiónmi dosiahla vrchol," vyhlásil ruský rezort diplomacie na margo obvinení, že Rusko je zodpovedné za kybernetické útoky na Organizáciu za zákaz chemických zbraní (OPCW). Oficiálne stanovisko Moskvy má podľa tlačovej agentúry TASS prísť čoskoro.



K záležitosti sa vyjadril aj predseda výboru Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) pre zahraničné veci Konstantin Kosačev, podľa ktorého inkriminované tvrdenie zapadá do série ďalších obvinení niektorých západných krajín a svedčí o rozsiahlej kampani so zámerom pošpiniť Rusko.



"Zosúladená a jednohlasná reakcia Západu, kde sa okrem britského ministerstva zahraničných vecí prejavili aj holandská ministerka obrany Ank Bijleveldová a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, potvrdzuje, že sme svedkami nie náhody, ale jednej z kapitol rozsiahlej kampane," uviedol Kosačev.



Zmienený ruský činiteľ zakončil, že Západ si zvolil ruskú spravodajskú službu GRU za "súčasnú analógiu k (sovietskej) KGB, ktorá počas studenej vojny slúžila na zastrašovanie ľudí na Západe", informuje agentúra AP.



V rovnakom duchu sa vyjadril námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, podľa ktorého ide o snahu vykresliť Rusko ako nepriateľa. Diplomat, ktorého cituje agentúra Interfax, vyhlásil, že Spojené štáty a ich spojenci "stratili zmysel pre mieru a normálny stav" a budú v tom ďalej pokračovať.



Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok obvinilo siedmich dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky z hackerského útoku na počítače protidopingových úradov a iných organizácií.



Bijleveldová predtým novinárom povedala, že holandské bezpečnostné služby zabránili útoku ruských hackerov na siete OPCW. Táto organizácia vyšetruje chemický útok na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v Británii, ako aj údajné chemické útoky v Sýrii.



Podľa holandskej ministerky za pripravovaným útokom stáli štyria ruskí zamestnanci GRU. Štyria podozriví boli vyhostení z Holandska už 13. apríla, teda v deň pripravovaného útoku. Bijleveldová ďalej tvrdí, že zo skonfiškovaných zariadení vyplýva, že štvorica Rusov sa pokúšala získať aj informácie o katastrofe letu MH17.