Moskva odmieta výzvy Kyjeva na sprísnenie sankcií voči Rusku

Moskva 21. mája (TASR) - Kremeľ v utorok varoval nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho tím, že žiadosti o sprísnenie sankcií uvalených na Rusko im nepomôžu riešiť problémy a ukončiť vojenský konflikt na juhovýchode Ukrajiny.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu v Moskve konštatoval, že toto je "rétorika o sankciách voči Rusku, ktorá nie je novinkou". "A čo je najdôležitejšie, táto rétorika nepomôže Ukrajine riešiť problém na juhovýchode," upozornil Peskov.



Peskov vysvetlil, že ani Spojené štáty, ani Rusko nemôžu plniť zoznam požiadaviek stanovených minskými mierovými dohodami, pretože ich "môže a musí splniť" Kyjev.



Hovorca ruského prezidenta zároveň poukázal na to, že po zmene na poste ukrajinského prezidenta Kremeľ nezaznamenal žiadnu zmenu v ukrajinskej politike.



Peskov reagoval na udalosti z pondelka, keď Zelenskyj vyzval Spojené štáty, aby pokračovali v podpore Ukrajiny a v sprísňovaní sankcií voči Ruskej federácii. Táto výzva zaznela na Zelenského stretnutí so zástupcami administratívy a Kongresu USA, ktorí prišli do Kyjeva na jeho slávnostnú inauguráciu.



Ako informovala agentúra AFP, Zelenskyj vyzval americkú delegáciu vedenú ministrom energetiky Rickom Perrym a senátorom Ronom Johnsonom, aby pokračovala v sankciách voči Moskve, lebo "my sami nebudeme schopní premôcť ruskú agresiu v Donbase a na Kryme", anektovanom Ruskom v roku 2014.



Mierové dohody týkajúce sa urovnania konfliktu na východe Ukrajiny boli podpísané v Minsku v roku 2015, ale ich realizácia stagnuje a konflikt pretrváva napriek sérii krátkodobých prímerí, poznamenala agentúra AFP.



V tejto situácii Kremeľ odmietol zablahoželať Zelenskému k zvoleniu za prezidenta i k inaugurácii do funkcie.



Po tom, ako Zelenskyj porazil v prezidentských voľbách Petra Porošenka, ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnos, podľa ktorého budú môcť niektoré skupiny Ukrajincov získať ruské občianstvo v zjednodušenom konaní. Tento krok vyvolal ostré protesty Kyjeva.



Novozvolený ukrajinský prezident Zelenskyj ponuku ruského prezidenta na vydanie ruských pasov Ukrajincom odmietol a namiesto toho sľúbil, že ponúkne ukrajinské občianstvo Rusom, ktorí "trpia" pod vládou Kremľa.



Putin následne vyhlásil, že Rusi a Ukrajinci by ako spriaznené národy mohli mať spoločné pasy.