Moskva odsúdila údajné ultimátum USA Ankare pre nákup systému S-400

S-400 Triumf je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov.

Moskva 22. mája (TASR) - Kremeľ označil v stredu za neprijateľné ultimátum, ktoré Ankare dal údajne Washington v súvislosti s jej zámerom kúpiť ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Vnímame to extrémne negatívne. Považujeme podobné ultimáta za neprijateľné. Vychádzame však z toho, čo povedali predstavitelia Turecka na čele s prezidentom (Tayyipom) Erdoganom o tom, že dohoda je už uzavretá a bude implementovaná," vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Moskva tak reagovala na utorkovú správu televíznej stanice CNBC, ktorá s odvolaním sa na zdroje vo Washingone informovala, že USA dali Turecku v súvislosti s nákupom systému S-400 ultimátum.



Na jeho základe musí Ankara do prvého júlového týždňa od dohody odstúpiť a namiesto toho má kúpiť americký systém Patriot.



Ak Turecko na podmienky ultimáta nepristúpi, bude vyškrtnuté z programu rozvoja stíhačiek F-35, Washington mu nedodá sľúbených 100 kusov týchto moderných strojov a uvalí naň sankcie. Ohrozené môže byť aj postavenie Turecka v rámci Severoatlantickej aliancie.



"Členské štáty NATO sú povinné nakupovať len také zbraňové systémy, ktoré sú kompatibilné s ostatnými systémami aliancie. Ruský systém nezodpovedá tejto požiadavke," uviedol na margo sporu pre CNBC pod podmienkou anonymity jeden z predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí USA.



Turecký minister zahraničných vecí Hulusi Akar medzitým v stredu vyhlásil, že Turecko už vyslalo do Ruska svojich vojakov, aby sa tam školili v obsluhe systému S-400.



Akar dodal, že Ankara "robí prípravné opatrenia" a "zvažuje všetky možnosti" pre prípad možných sankcií zo strany Spojených štátov.



S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany, v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 kilometra za sekundu do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.