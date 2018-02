Moskva poprela správy o incidente vojenských lodí Ruska a Británie

Britský bulvárny denník v utorok napísal, že ruská loď Kyzyl-60 a britské plavidlo HMS Enterprise preplávali prielivom len niekoľko metrov od seba.

Sevastopol 14. februára (TASR) - Ruské ministerstvo obrany poprelo v stredu pravdivosť medializovaných informácií o údajnom incidente medzi vojenskými plavidlami Ruskej federácie a Spojeného kráľovstva v Bosporskom prielive v Turecku.



Britský bulvárny denník Daily Star v utorok napísal, že ruská loď Kyzyl-60 a britské plavidlo HMS Enterprise preplávali prielivom len niekoľko metrov od seba.



Podľa vyjadrenia hovorcu Čiernomorskej flotily Viačeslava Truchačova, ktorého citovala agentúra TASS, "nedošlo k žiadnemu nebezpečnému manévrovaniu" počas prechodu oboch plavidiel cez prieliv.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že vzdialenosť medzi loďami bola "približne 185 metrov", čo je podľa Truchačova "absolútna norma pre všetky strany zapojené do navigácie v tejto zóne prielivu".



HMS Enterprise, viacúčelové prieskumné plavidlo, mieri do Stredozemného mora po tom, čo hliadkovalo v Čiernom mori s dvoma loďami z Rumunska a Turecka.



Vojenská nákladná loď Kyzyl-60 sa vracia do Ruska zo sýrskeho prístavu Tartús, kde má Rusko námornú základňu.