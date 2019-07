Moskva povedala Soulu, že vstup do vzdušného priestoru nebol úmyselný

Ruské ministerstvo obrany začne v tejto veci vyšetrovanie a podnikne všetky nevyhnutné kroky.

Soul 24. júla (TASR) - Rusko oznámilo Južnej Kórei, že narušenie vzdušného priestoru jedným z jeho vojenských lietadiel nebolo úmyselné a pravdepodobne ho spôsobila technická porucha. S odvolaním sa na informácie z prezidentskej kancelárie v Soule to v stredu uviedla juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Ruské vojenské lietadlo, na ktoré Južná Kórea vystrelila varovné strely v dôsledku vstupu do juhokórejského vzdušného priestoru, "vstúpilo do oblasti, ktorá nebola naplánovaná z dôvodu poruchy zariadenia", podľa prezidentskej kancelárie to v utorok povedal predstaviteľ ruskej armády činiteľovi juhokórejského ministerstva obrany.



Rusko vyjadrilo v súvislosti s posledným incidentom "hlbokú ľútosť" a uviedlo, že vstup lietadla do oblastí, do ktorých nemalo v pláne ísť, spôsobil pravdepodobne technický problém.



Dodal, že ruské ministerstvo obrany začne v tejto veci vyšetrovanie a podnikne všetky nevyhnutné kroky.



Južná Kórea informovala, že jej stíhacie lietadlá vypálili v utorok 360 varovných výstrelov po tom, ako ruské vojenské lietadlo narušilo jej vzdušný priestor. Išlo o prvý takýto incident medzi oboma krajinami.



Rusko pôvodne poprelo narušenie juhokórejského vzdušného priestoru ruskými lietadlami, ktoré podľa vyjadrení Moskvy vykonávali v utorok nad medzinárodnými vodami naplánované cvičenia.