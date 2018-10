Moskva pripravuje zákaz dovozu niektorých ukrajinských výrobkov

Podľa Putina má ísť o odvetu za nepriateľské kroky Kyjeva voči ruským občanom a spoločnostiam.

Moskva 24. októbra (TASR) - Ruská vláda pripravuje ekonomické sankcie voči Ukrajine, v rámci ktorých zakáže dovoz niektorých ukrajinských výrobkov. Informovalo o tom Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na vyjadrenie ruského premiéra Dmitrija Medvedeva.



Predseda ruskej vlády počas utorkovej návštevy Kaliningradu uviedol, že sa pripravuje zoznam ukrajinských občanov a firiem, na ktoré by sa mali sankcie vzťahovať.



"Sankcie postihnú na Ukrajine mnohých známych ľudí ... zakáže sa tiež dovoz určitých druhov tovarov vyrábaných na Ukrajine do Ruskej federácie," povedal Medvedev. Avizoval, že príslušný dokument plánuje podpísať vo "veľmi krátkom čase".



Na aké výrobky by sa mal zákaz dovozu vzťahovať, ruský premiér nešpecifikoval. Zdôraznil však, že Rusko - aj napriek napätým bilaterálnym vzťahom - stále zostáva najväčším obchodným partnerom Ukrajiny, čím naznačil, že chystané sankcie by mohli mať nemalý ekonomický dopad.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal dekrét, ktorým nariadil vláde, aby voči Ukrajine zaviedla "mimoriadne ekonomické opatrenia". Kabinet má tiež pripraviť zoznam fyzických a právnických osôb na ktoré sa majú sankcie vzťahovať.



Podľa Putina má ísť o odvetu za "nepriateľské kroky" Kyjeva voči ruským občanom a spoločnostiam. Na základe prezidentského dekrétu môžu byť sankcie zrušené, ak Ukrajina odvolá všetky reštrikcie voči Rusku, ktoré - podobne ako EÚ a USA - zaviedla v súvislosti s anexiou Krymu a konfliktom v Donbase.