Moskva repatriovala 27 detí bojovníkov Islamského štátu z Iraku

Tridsať iných detí už vrátili do Moskvy koncom decembra. Ich otcovia prišli o život počas troch rokov bojov medzi džihádistami a irackými vojakmi.

Bagdad 10. februára (TASR) - Moskva repatriovala 27 ruských detí, ktorých matky sú zadržiavané v Iraku za to, že patrili k skupine Islamský štát. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľa ruského ministerstva zahraničných vecí.



V skupine sú deti od štyroch do trinásť rokov a pochádzajú z 10 rozličných ruských oblastí.



Kremeľ oznámil začiatkom januára, že v Iraku sa stále nachádza 115 ruských detí do 10 rokov spolu s ďalšími ôsmimi vo veku od 11 do 17 rokov.



Podľa irackých zákonov môžu byť ľudia vo väzbe so svojimi potomkami, ak tí nemajú viac ako tri roky. Staršie deti musia žiť s príbuznými.



V novembri sa jedna z poradkýň čečenského lídra Ramzana Kadyrova vyjadrila, že v Iraku a susednej Sýrii je približne 2000 vdov a detí ruských bojovníkov z radov IS. Doteraz sa vrátilo do Ruska asi sto žien a detí, väčšinou pochádzajúcich z kaukazských republík.



Minulý rok ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) uviedla, že takmer 4500 ruských občanov išlo do zahraničia bojovať "na strane teroristov".



Viac ako 300 ľudí vrátane 100 cudziniek odsúdili v Iraku na smrť za to, že patrili k IS. Ďalší dostali doživotné tresty väzenia. Väčšina z odsúdených boli Turci alebo pochádzali z bývalých republík Sovietskeho zväzu.