Do davu chodcov v Moskve vrazil taxík, hlásia sedem zranených

Vodiča taxíku, ktorý mal pri sebe vodičský preukaz vydaný v Kirgizsku, po incidente podľa agentúry RIA Novosti zadržala polícia.

Moskva 16. júna (TASR) - Najmenej sedem ľudí utrpelo v sobotu zranenia po tom, ako do davu chodcov v centre ruskej metropole Moskva narazil taxík. S odvolaním sa na vyjadrenia zamestnancov miestnej záchrannej služby o tom informovala agentúra TASS.



"Taxík narazil do dopravnej značky... a potom vošiel do davu ľudí," povedal jeden zo svedkov. Medzi siedmimi zranenými sú podľa nemenovaného zdroja agentúry Interfax aj Mexičania.



Vodiča taxíku, ktorý mal pri sebe vodičský preukaz vydaný v Kirgizsku, po incidente podľa agentúry RIA Novosti zadržala polícia.



Príčinu a okolnosti incidentu úrady vyšetrujú.



Ruské hlavné mesto je momentálne plné návštevníkov zo všetkých kútov sveta, keďže v ňom a ďalších ruských mestách aktuálne prebiehajú 21. majstrovstvá sveta vo futbale.