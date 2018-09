Vinu za zostrelenie lietadla v Sýrii nesie Izrael, tvrdí Moskva

Ruské ministerstvo tvrdí, že izraelskí piloti sa ruským lietadlom zámerne kryli pred paľbou sýrskou protivzdušnej obrany.

Moskva 23. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany sa domnieva, že vinu za zostrelenie ruského špionážneho lietadla Il-20 nesie izraelské letectvo. Na brífingu v Moskve to v nedeľu uviedol oficiálny predstaviteľ ruského rezortu obrany Igor Konašenkov.



Konašenkov podľa agentúry Interfax konštatoval, že dostupné objektívne fakty naznačujú, že konanie pilotov izraelských stíhačiek F-16, ktoré pred týždňom viedlo k smrti 15 ruských vojakov, "svedčí buď o ich neprofesionalite, alebo minimálne o ich hrubej nedbanlivosti".



"Izraelský pilot nemohol nechápať, že efektívna odrazová plocha Il-20 významne prevyšuje povrch stíhačiek F-16 a že práve ruský stroj sa stane preferovaným cieľom protilietadlových rakiet," vysvetlil Konašenkov.



Podľa Konašenkova Izrael uviedol Rusko do omylu, keď ho vopred informoval ohľadom terča náletu izraelských bojových lietadiel v Sýrii.



"Počas rozhovoru prostredníctvom komunikačného kanálu (ktorým sa strany konfliktu upozorňujú na pripravované vojenské operácie) predstaviteľka štábu izraelskej armády ruským kolegom oznámila, že ciele, na ktoré bude útočiť izraelské letectvo, sa nachádzajú na severe Sýrie," dodal Konašenkov.



V skutočnosti však izraelské lietadlá útočili nie na severe Sýrie, ale v provincii Lázikíja, ležiacej na západe krajiny, a na samotné mesto Lázikíja, ktoré sa nachádza na západnom pobreží Sýrie, spresnil ruský hovorca.



Ihneď po tomto varovaní veliteľ lietadla Il-20, ktoré sa v tom čase nachádzalo nad severe Sýrie, dostal rozkaz opustiť dovtedajší priestor plnenia vojnových úloh a vrátiť sa na základňu.



Fakt, že izraelská dôstojníčka uviedla ruskú stranu do omylu ohľadom terčov náletov, neumožnil vyviesť ruské lietadlo do bezpečnej zóny.



Ruské lietadlo Il-20 bolo sýrskou protivzdušnou obranou zostrelené 17. septembra, keď sa vracalo na ruskú vojenskú základňu Humajmím.



Obvinenia Moskvy, že izraelské stíhačky sa počas svojho náletu na Sýriu zámerne kryli ruským lietadlom, Izrael odmieta.