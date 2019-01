Moskva žiada od Washingtonu vysvetlenie v kauze právničky Veseľnickej

Magnitského prípad mal na Západe veľkú odozvu a Rusko zaň čelilo veľkej kritike.

Moskva 11. januára (TASR) - Rusko žiada od USA vysvetlenie v súvislosti s obvineniami vznesenými proti ruskej právničke Nataľji Veseľnickej. Uviedla to v piatok v Moskve hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"Očakávame od Washingtonu jasné a koherentné vysvetlenie" obvinení voči Veseľnickej, povedala hovorkyňa. Dodala, že "otváranie trestných káuz voči ruským občanom na základe nejasných tvrdení" sa pre americkú justíciu stalo "obvyklým" javom.



Agentúra Interfax v piatok pripomenula, že podľa niektorých amerických médií sa Veseľnická zúčastnila na stretnutí so synom súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktoré sa konalo 6. júna 2016.



Na tejto schôdzke dostal údajne Trump mladší prísľub, že sa k nemu dostanú kompromitujúce materiály na demokratickú kandidátku prezidentských volieb v USA Hillary Clintonovú. Tieto tvrdenia sa neskôr nepotvrdili.



Podľa amerických médií obvinenie Veseľnickej súvisí s kauzou holdingu Prevezon a s podozrením z prania špinavých peňazí spreneverených z ruského rozpočtu.



Zacharovová však v piatok v Moskve vyhlásila, že americké orgány činné v trestnom konaní zneužívajú obvinenia vznesené proti Veseľnickej, aby si "vybavili osobné účty".



Veseľnická, pôsobiaca ako právnička v súkromnej sfére, totiž podľa Zacharovovaj "odhalila lživosť tvrdení finančného podvodníka Williama Browdera", ktoré pritom americkým úradom poslúžili ako základ "pre protiruský zákon" pomenovaný po Browderovom kolegovi, daňovom poradcovi Sergejovi Magnitskom.



Magnitskij sa dostal do väzenia po tom, ako obvinil skupinu vysokopostavených úradníkov z miliardových machinácií na úkor fondu Hermitage Capital a ruského štátneho rozpočtu.



Po jeho smrti (v roku 2009) sa objavili informácie, že ho na smrť dobili väzenskí dozorcovia. Za jeho smrť nebol nikto potrestaný. Naopak, Magnitskij bol posmrtne odsúdený za daňové úniky. Browder bol v tejto kauze odsúdený v neprítomnosti.



Magnitského prípad mal na Západe veľkú odozvu a Rusko zaň čelilo veľkej kritike.



Americký Kongres v roku 2012 schválil tzv. Magnitského zákon, aby takto potrestal ruských predstaviteľov zapletených do prípadov porušovania ľudských práv. Od tohto roku sa uplatňuje tento zákon voči skorumpovaným úradníkom na celom svete.



Rusko na prijatie tohto zákona reagovalo vydaním zoznamu nežiaducich Američanov a zákazom adopcie ruských sirôt do USA.



Ruská generálna prokuratúra v novembri 2018 oznámila, že voči Browderovi začala viesť nové trestné stíhanie vo veci podozrenia zo založenia zločineckej skupiny. Okrem toho pripustila, že Browder mohol byť zapletený do niekoľkých podozrivých úmrtí vrátane smrti Sergeja Magnitského.