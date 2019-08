Moslimovia v údolí Miná kameňovali Diabla

Obrad kameňovania satana sa koná v mnohoposchodovom komplexe Džamarát v údolí Miná vzdialenom sedem kilometrov od Mekky, kde veriaci hádžu okruhliaky do troch stĺpov predstavujúcich Diabla.

Rijád 11. augusta (TASR) - Takmer 2,5 milióna veriacich sa v nedeľu zúčastnilo na symbolickom kameňovaní diabla v údolí Miná, v ktorom strávia posledné dni výročnej púte hadždž. Tú začali v piatok na úsvite v saudskoarabskej Mekke, informovala agentúra AP.



Obrad kameňovania satana sa koná v mnohoposchodovom komplexe Džamarát v údolí Miná vzdialenom sedem kilometrov od Mekky, kde veriaci hádžu okruhliaky do troch stĺpov predstavujúcich Diabla. Tam sa podľa moslimskej tradície Diabol pokúšal odhovoriť proroka Ibráhíma (biblického Abraháma) od toho, aby sa poddal Božej vôli. Boh totiž kázal Ibráhímovi, aby obetoval svojho syna. Boh však napokon jeho syna ušetril.



Práve v Miná došlo v roku 2015 k najväčšej tragédii v dejinách hadždžu, keď tam v tlačenici zahynulo viac ako 2400 pútnikov.



Po absolvovaní rituálu kameňovania Diabla si pútnici oholia hlavy, prinesú zvieraciu obetu a zapoja sa do trojdňovej slávnosti Íd al-adhá, ktorá sa začala v nedeľu.



Päťdňový hadždž, jeden z piatich pilierov islamu, musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má prostriedky na cestu do Mekky. Moslimovi, ktorý vykoná púť do Mekky, patrí titul hadždží.