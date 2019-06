Moslimovia začali sláviť sviatok prerušenia pôstu

Islamský kalendár je lunárny a väčšina moslimských krajín stanovuje začiatok sviatku íd al-fitr podľa toho, kedy vidno nový mesiac.

Káhira 4. júna (TASR) - Moslimovia v rôznych krajinách sveta začali v utorok sláviť prvý deň sviatku prerušenia pôstu - íd al-fitr, ktorým sa končí moslimský pôstny mesiac ramadán. Informovala o tom panarabská televízia al-Džazíra.



Islamský kalendár je lunárny a väčšina moslimských krajín stanovuje začiatok sviatku íd al-fitr podľa toho, kedy vidno nový mesiac.



V utorok začali íd al-fitr sláviť v Saudskej Arábii, Kuvajte, Katare, Spojených arabských emirátoch (SAE), Afganistane, Iraku a Nigérii, zatiaľ čo Egypt, Sýria, Jordánsko, Indonézia, Japonsko, Malajzia, Thajsko, India a Austrália a moslimské komunity v iných krajinách - vrátane palestínskych území - začne so slávením až do v stredu.



V prvý deň sviatku íd al-fitr moslimovia prichádzajú do mešít a modlia sa tam. Sviatok trvá tri dni. Deti počas neho nosia nové oblečenie a dostávajú peňažné darčeky. Príbuzní a priatelia sa navzájom navštevujú a konzumujú špeciálne pripravené pochúťky.



Posvätný mesiac ramadán má byť obdobím telesnej aj duševnej očisty. Moslim je počas neho povinný zdržať sa cez deň jedenia, pitia, fajčenia a pohlavného styku. Končí sa trojdňovým sviatkom íd al-fitr, počas ktorého moslimovia ďakujú Bohu za to, že im pomohol prekonať strasti ramadánu.



Ramadán trvá 29 alebo 30 dní a na celom svete sa týka okolo 1,5 miliardy moslimov.