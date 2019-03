Moslimské štáty vyzvali na prijatie opatrení proti islamofóbii

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predtým na zasadnutí OIC vyzval na celosvetový boj proti islamofóbii, ktorá je podľa jeho slov na vzostupe.

Istanbul 22. marca (TASR) - Moslimské štáty vyzvali v piatok na prijatie "skutočných" opatrení proti islamofóbii. Urobili tak po útoku na dve mešity na Novom Zélande, ktorý si minulý týždeň vyžiadal 50 ľudských životov, uviedla agentúra AFP.



Násilie vyvolané islamofóbiou si vyžaduje "skutočné, komplexné a systematické opatrenia s cieľom čeliť tomuto utrpeniu," uviedli vo vyhlásení ministri z krajín Organizácie islamskej spolupráce (OIC) na zasadnutí v Istanbule.



Útoky na mešity a vraždy moslimov ukazujú podľa nich "brutálne, neľudské a desivé následky" nenávisti voči islamu. Vyzvali krajiny s moslimskou komunitou, menšinami alebo migrantmi, aby sa zdržali "vyhlásení a praktík, ktoré spájajú islam s terorom, extrémizmom a hrozbami" pre spoločnosť.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predtým na zasadnutí OIC vyzval na celosvetový boj proti islamofóbii, ktorá je podľa jeho slov na vzostupe. "Ako bojovalo ľudstvo po holokauste proti antisemitizmu, tak by malo (teraz) opäť rovnako odhodlaným spôsobom bojovať proti narastajúcej islamofóbii," povedal.



"Momentálne čelíme islamofóbii a moslimskej nenávisti," uviedol ďalej turecký prezident. Dodal, že proti krajne pravicovým a neonacistickým skupinám by sa malo postupovať rovnako ako proti džihádistom z Islamského štátu (IS).



Na zasadnutie pricestoval aj novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters. Vo svojom prejave uistil moslimov žijúcich na Novom Zélande, že napriek nedávnym útokom v Christchurchi sa v tejto krajine môžu cítiť "isto a bezpečne".