Motorkári z Ruska majú do 10. mája zákaz vstupu na gruzínske územie

Tbilisi 29. apríla (TASR) - Gruzínske úrady v noci na pondelok nepovolili kolóne ruských motorkárov, aby vstúpili na gruzínske územie. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Deutsche Welle (DW).



Gruzínske úrady uviedli, že motorkárov z Ruska nevpustili, lebo neposkytli dostatočné informácie o svojej totožnosti a cieli cesty alebo uviedli nepravdivé údaje.



Ruslan Levijev, zakladateľ skupiny Conflict Intelligence Team, ktorá sa venuje investigatívnej žurnalistike, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter informoval, že Gruzínsko s platnosťou od 27. apríla do 10. mája uzavrelo svoju hranicu pre motorkárov prichádzajúcich z Ruska.



DW pripomenula, že už niekoľko rokov v čase blížiacich sa osláv výročia konca druhej svetovej vojny kolóny ruských bikerov smerujú do zahraničia, aby si svojou jazdou pripomenuli víťazstvo Sovietskej armády nad fašistickým Nemeckom.



Podľa DW asi 30 bikerov, ktorých nepustili na gruzínske územie, smerovalo do Atén na medzinárodný motorkársky zraz. Zatiaľ nie je jasné, či táto skupina je v nejakom vzťahu s klubom Noční vlci, ktorého členovia na čele s lídrom Alexandrom Zaldostanovom, prezývaným Chirurg, vyštartovali minulý piatok z Moskvy na jazdu po "cestách víťazstva" s cieľom v Berlíne.



Jeden z moskovských motorkárov pre DW incident na hraniciach Gruzínska komentoval slovami: "Toto je každý rok od roku 2014, že na májové sviatky bratov nepúšťajú do Európy. Pohraničníci povedia, že nechcú provokácie. Po 4. máji ich budú púšťať po jednom. Teraz ich vracajú všetkých".



Kritici tradície ruských motorkárov argumentujú, že ich jazdy Európou zneužívajú ruské médiá na propagáciu agresívnej politiky ruského štátu, uviedla DW.