Mozartove detské husle mieria do Číny

Predmetné husle boli vyhotovené v 40. rokoch 18. storočia a do roku 1820 patrili Mozartovej sestre Marii Anne.

Viedeň 6. apríla (TASR) - Husle, na ktorých ako dieťa hrával rakúsky hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart, členovia rakúskej vlády zobrali v piatok so sebou na štátnu návštevu Číny, kde na nich tamojšiemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi zahrá sedemročné dievča. Informovala o tom agentúra DPA.



Mladá huslistka Anna Cäcilia Pfössová "nás bude sprevádzať ako hudobná vyslankyňa a Rakúsko bude reprezentovať ako krajinu kultúry", uviedol rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. "Som si istý, že svojej úlohy sa zhostí vynikajúco," dodal prezident pred odchodom 200-člennej delegácie do Pekingu.



Predmetné husle boli vyhotovené v 40. rokoch 18. storočia a do roku 1820 patrili Mozartovej sestre Marii Anne, ktorá bola taktiež "zázračným dieťaťom" v hudbe. Od roku 1896 bol nástroj v zbierke medzinárodnej nadácie Mozarteum v Salzburgu a boli vystavené v múzeu zriadenom v Mozartovom rodnom dome.



Pfössová sa predstaví na nedeľňajšom štátnom bankete, na ktorom sa zúčastní Si aj Van der Bellen, pričom zahrá skladby od Mozarta, ako aj od iných rakúskych a čínskych skladateľov.