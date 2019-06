Možnými príčinami požiaru Notre-Dame sú cigareta či porucha elektriny

Historickú katedrálu nazývanú aj Chrám Matky Božej v Paríži v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla.

Paríž 26. júna (TASR) - Nie sú žiadne náznaky, že ničivý požiar parížskej katedrály Notre-Dame bol v apríli založený úmyselne. Medzi pravdepodobnými príčinami požiaru sú zle zahasená cigareta či elektrická porucha. V stredu to oznámila parížska prokuratúra, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



Francúzski vyšetrovatelia preverujú mnoho teórií "vrátane chybne fungujúceho elektrického systému alebo toho, že požiar spôsobila zle zahasená cigareta", uviedla prokuratúra vo vyhlásení. To naznačuje, že neexistujú žiadne dôkazy podporujúce verziu, že oheň bol založený úmyselne.



Vo vyhlásení podpísanom hlavným parížskym prokurátorom Rémym Heitzom sa ďalej uvádza, že tieto predbežné závery vychádzajú z vypočúvania približne 100 svedkov.



Avšak vyhlásenie zdôrazňuje, že vyšetrovanie ešte neobjasnilo skutočnú príčinu požiaru.



Ešte nie je možné vyvodiť záver, či najpravdepodobnejšou teóriou je práve porucha elektriny alebo nesprávne uhasená cigareta, dodáva sa vo vyhlásení.



"Teraz sa začnú hĺbkové vyšetrovania, s využitím dôležitých odborných znalostí," píše sa ešte v oznámení.



Podľa neho je teraz začaté predbežné vyšetrovanie, bez zamerania na konkrétneho človeka, a to pre neúmyselné poškodenie katedrály spôsobené nedbalosťou.



Hovorca lešenárskej spoločnosti Le Bras Freres, ktorá sa podieľala na rekonštrukčných prácach na katedrále, v apríli po požiari pripustil, že zamestnanci občas na mieste fajčili.



"Ľutujeme to," povedal vtedy hovorca a dodal: "Ohorok z cigarety v žiadnom prípade nemohol byť príčinou požiaru v Notre-Dame."



Historickú katedrálu nazývanú aj Chrám Matky Božej v Paríži v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla, pričom zhorel celý krov a štíhla veža nad krížením lodí sa zrútila do interiéru.



Poškodenie pamiatky, patriacej do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, šokovalo celý svet. Francúzsky prezident Emmanuel Macron si následne stanovil náročný cieľ - stavbu obnoviť za päť rokov.