Mrazy a sneženie v Británii narušili dopravu, školy sú zatvorené

Pre husté sneženie zrušili v Británii stovky vlakových spojení a zatvorené sú aj mnohé tamojšie školy.

Londýn 27. februára (TASR) - Viaceré časti Británie zasiahli v utorok silné mrazy a sneženie. Nebezpečné podmienky panujú na mnohých tamojších cestách. Tri osoby zahynuli pri nehode v grófstve Lincolnshire na východe krajiny, jeden muž prišiel o život pri zrážke áut v susednom grófstve Cambridgeshire. Či tieto úmrtia zapríčinilo počasie doposiaľ polícia neuviedla, informovala spravodajská stanica BBC.



Pre husté sneženie zrušili v Británii stovky vlakových spojení a zatvorené sú aj mnohé tamojšie školy. Len v grófstve Kent uzavreli okolo 340 škôl, zatiaľ čo vo Walese ich zrušilo výučbu vyše 200.



Mnohé cesty sú čiastočne alebo úplne uzavreté. Na severe Anglicka došlo v utorok ráno k zrušeniu viacerých letov, dotklo sa to i mesta Manchester. Prevádzka londýnskych medzinárodných letísk Heathrow a Gatwick však narušená nebola, informovala agentúra DPA.



V grófstvach Kent, Surrey, Suffolk a Sussex na juhovýchode Anglicka napadlo v noci na utorok až do 10 centimetrov snehu, pričom v oblastiach na severovýchode Anglicka napadlo do osem centimetrov.



Meteorologická služba vydala pre zmienené oblasti varovanie druhého najvyššieho stupňa. Nižší stupeň výstrahy je v platnosti na širšom území Spojeného kráľovstva vrátane veľkých častí Anglicka, Škótska a Walesu.



Británia zrejme zažije vôbec najchladnejší týždeň aktuálnej zimy. Na severovýchode Anglicka by podľa predpovedí mohlo od stredy ráno do štvrtkového poludnia napadnúť až do 40 centimetrov snehu.



Teploty klesli v noci na utorok výrazne pod bod mrazu v mnohých oblastiach, pričom v niektorých častiach na juhozápade i východe Anglicka dosahovali až mínus 6 stupňov Celzia. Najnižšiu teplotu, a síce mínus 8,9 stupňa, zaznamenali v meste Farnborough v juhoanglickom grófstve Hampshire. V oblastiach, kde napadol sneh, sa polovici týždňa očakáva ešte väčšie ochladenie, pričom teploty by mali klesnúť až mínus 15 stupňov.



Mrazivé počasie označované médiami ako "Beštia z východu" zasiahlo aj susedné Írsko, kde tiež spôsobilo problémy v doprave. Teploty tam cez deň dosahovali mínus 5 stupňov a podľa meteorológov by v stredu mali ešte poklesnúť.