Muellerov úrad odmieta, že Cohen klamal na Trumpov pokyn

Washington 19. januára (TASR) - Úrad osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý vedie vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA z roku 2016, vydal v noci na sobotu vyhlásenie, v ktorom označil za nepresné tvrdenia internetového denníka BuzzFeed, že bývalý právnik prezidenta USA Michael Cohen dostal od Donalda Trumpa pokyn, aby pred Kongresom klamal o termínoch ukončenia výstavby mrakodrapu v Moskve.



Server BuzzFeed to napísal vo štvrtok s odvolaním sa na zdroje vo vyšetrovacích orgánoch USA.



Podľa nich Cohen Muellerovi povedal, že Trump - vtedy kandidát republikánov - mu navrhol naplánovať si cestu do Ruska a stretnúť sa tam s ruským prezidentom.



Neskôr Trumpov advokát Rudolph Giuliani vyhlásil, že Trump Cohenovi nikdy žiadne príkazy nedával. Všetky tvrdenia, ktoré sa toho týkajú, sa nezakladajú na skutočnosti. uviedol Giuliani.



Cohen v novembri 2018 pred súdom priznal, že klamal Kongresu o tom, čo robil v súvislosti s Trumpovým realitným projektom v Rusku. Právnik priznal, že klamal o načasovaní rokovaní o budove a ďalších detailoch, aby boli v súlade s Trumpovým "politickým posolstvom". Uviedol, že rokovania o výstavbe Trump Tower v Moskve pokračovali až do júna 2016, teda aj v čase, keď Trump fakticky už bol oficiálnym prezidentským kandidátom Republikánskej strany.



Trump vtedy v reakcii na túto Cohenovu výpoveď deklaroval, že jeho bývalý právnik klame, aby získal miernejší trest. Trump vyhlásil, že si už nepamätá, kedy od zámeru výstavby Trump Tower v Moskve ustúpil.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ako aj výbory pre činnosť tajných služieb v americkom Senáte i Snemovni reprezentantov vyšetrujú údajné zasahovanie Ruska do volieb, ktoré malo pomôcť Donaldovi Trumpovi do Bieleho domu. Vyšetrovanie vedie osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller.



Trump, ako aj Kremeľ tieto obvinenia odmietajú.