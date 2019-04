Mularczyk: Nemecko dlhuje Varšave 850 miliárd dolárov za vojnové škody

Vo vojne zahynulo približne šesť miliónov Poliakov, pričom hlavné mesto Varšava bolo po potlačení lokálneho povstania v roku 1944 takmer celé zrovnané so zemou.

Varšava 26. apríla (TASR) - Nemecko by mohlo dlhovať Poľsku viac než 850 miliárd dolárov v reparáciách za škody spôsobené počas druhej svetovej vojny a brutálnej nacistickej okupácie. Vyhlásil to v piatok poslanec poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Arkadiusz Mularczyk.



Vo vojne zahynulo približne šesť miliónov Poliakov, pričom hlavné mesto Varšava bolo po potlačení lokálneho povstania v roku 1944 takmer celé zrovnané so zemou.



Nemecko, jeden z najväčších obchodných partnerov Poľska, však tvrdí, že všetky finančné požiadavky viažuce sa k druhej svetovej vojne, sú už vyriešené, pripomenula agentúra Reuters.



PiS prichádza s výzvami na kompenzáciu od roku 2015, keď sa dostala k moci, a z presadzovania otázky vojnového utrpenia Poľska si urobila základ svojho apelu na národné cítenie. PiS ešte nevzniesla oficiálnu žiadosť o vojnové reparácie, avšak jej bojovný postoj voči Nemecku prispel k zvýšeniu napätia medzi oboma krajinami.



"Poľsko neprišlo iba o milióny svojich obyvateľov, ale bolo tiež zničené nezvyčajne krutým spôsobom," povedal v rozhovore pre agentúru Reuters Mularczyk, ktorý predsedá parlamentnému výboru pre reparácie.



Jeho pripomienky prichádzajú mesiac pred voľbami do Európskeho parlamentu, v ktorých sa očakáva úspech populistických a nacionalistických strán. V Poľsku sa budú koncom tohto roka konať parlamentné voľby, pričom PiS má podľa prieskumov pred svojimi konkurentmi značný náskok.



Nemecko je najväčším čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ a niektorí Nemci to považujú za štedré odškodné pre nové členské štáty, akým je Poľsko, ktoré trpeli pod nacistickou nadvládou.



V roku 1953 sa vtedajšia komunistická vláda Poľska vzdala všetkých nárokov na vojnové reparácie pod nátlakom bývalého Sovietskeho zväzu, ktorý chcel zbaviť východné Nemecko, ďalší svoj mocenský satelit, akýchkoľvek finančných záväzkov, vysvetľuje Reuters.



Mularczyk uviedol, že jeho výbor hodlá dokončiť svoju správu o reparáciách do 1. septembra, na ktorý pripadá 80. výročie nacistickej invázie do Poľska a vypuknutia druhej svetovej vojny. "Táto záležitosť sa zametá pod koberec, až pokiaľ nebude vymazaná z pamäti, z povedomia ľudí," vyhlásil Mularczyk a obvinil Berlín z "diplomatických hier".