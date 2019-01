Mun Če-in: Druhý summit medzi Trumpom a Kimom

Myslím si, že Kim Čong-unova návšteva Číny bude mať pozitívny efekt na úspech druhého americko-severokórejského summitu, povedal Mun pre novinárov.

Soul 10. januára (TASR) - Tohtotýždňová cesta Kim Čong-una do Číny naznačuje, že druhý summit medzi severokórejským vodcom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom "sa blíži". Vyhlásil to vo štvrtok juhokórejský prezident Mun Če-in.



"Myslím si, že Kim Čong-unova návšteva Číny bude mať pozitívny efekt na úspech druhého americko-severokórejského summitu," povedal Mun pre novinárov.



Podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že vláda Južnej Kórey bude spolupracovať so Spojenými štátmi a medzinárodným spoločenstvom pri čo najskoršom riešení otázky sankcií voči Severnej Kórei s cieľom opätovne otvoriť spoločný priemyselný komplex Kesong a obnoviť zájazdy do Diamantových hôr. Podmienky pre oživenie týchto kľúčových medzikórejských ekonomických projektov sa už splnili, povedal Mun.



Podľa agentúry AFP uviedol, že Pchjongjang musí pristúpiť k "výraznejším, praktickým opatreniam smerom k denuklearizácii".



Vyslovil tiež nádej, že po druhom summite medzi Trumpom a Kimom navštívi severokórejský vodca juhokórejskú metropolu Soul.



Juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na čínske médiá vo štvrtok informovala, že Kim Čong-un opätovne potvrdil svoj záväzok k denuklearizácii Kórejského polostrova a prisľúbil, že sa vynasnaží, aby jeho druhý summit s Trumpom priniesol dobré výsledky. Kim sa tak vyslovil počas utorkovej schôdzky s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu. V Číne bol vlakom na niekoľkodňovej zahraničnej ceste a išlo o jeho štvrtú návštevu tejto susednej spojeneckej krajiny za približne 10 mesiacov.



Kim Čong-un tiež "vyslovil znepokojenie na zablokovaním, ku ktorému došlo v procese zlepšovania vzťahov medzi USA a KĽDR a v rokovaniach o denuklearizácii," uviedla severokórejská agentúra KCNA. Podľa Kima zostáva nezmenený základný postoj Pchjongjangu k hľadaniu mierového riešenia prostredníctvom dialógu.



USA trvajú na tom, že sankcie OSN musia platiť, kým sa Severná Kórea nevzdá jadrových zbraní, avšak Pchjongjang požaduje okamžité zrušenie sankcií. Čína, ktorá je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom KĽDR, taktiež žiada, aby sa tieto sankcie voči KĽDR zmiernili.



Kim a Trump sa stretli v júni v Singapure na historickom summite, na ktorom sa vodca Severnej Kórey zaviazal k denuklearizácii.