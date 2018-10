Mun Če-in: Severná Kórea sa zaviazala k úplnej denuklearizácii

Juhokórejský prezident uviedol, že so severokórejským vodcom Kim Čong-unom nehovorili o tom, kedy a ako sa Kórejská ľudovodemokratická republika úplne vzdá svojich jadrových ambícií.

Soul 12. októbra (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in uviedol v piatok, že Severná Kórea chápe potrebu vzdania sa už existujúcich jadrových zbraní, aby dosiahla úplnú denuklearizáciu. Otázkou len zostáva, kedy a ako, dodal.



"Severná Kórea sa zaviazala k úplnej denuklearizácii. Uviedla, že sa vzdá jadrových zbraní výmenou za hospodársky rozvoj," povedal Mun v rozhovore pre televíznu stanicu BBC.



Rozhovor poskytol deň pred svojou prvou cestou do Európy, počas ktorej zavíta aj do Francúzska a do Talianska, pripomína agentúra Jonhap.



Juhokórejský prezident uviedol, že so severokórejským vodcom Kim Čong-unom nehovorili o tom, kedy a ako sa Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) úplne vzdá svojich jadrových ambícií. Podľa Mun Če-ina musí o týchto záležitostiach diskutovať Pchjongjang s Washingtonom.



V rozhovore tiež uviedol, že je len otázkou času, kým USA a Severná Kórea vyhlásia ukončenie vojnového stavu na Kórejskom polostrove. Vojna sa skončila v roku 1953 prímerím a k podpisu mierovej zmluvy nikdy nedošlo.



Na summite v Singapure, ktorý sa uskutočnil 12. júna, sa americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un dohodli, že budú za bližšie nešpecifikovaných podmienok spolupracovať na likvidácii jadrových zbraní na Kórejskom polostrove. Americký prezident označil singapurský summit za úspech a zašiel až tak ďaleko, že vyhlásil, že Severná Kórea už nepredstavuje jadrovú hrozbu.