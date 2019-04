Mun Če-in: Severokórejsko-ruský summit môže dopomôcť k trvalému mieru

Putin vyzval vo štvrtok na obnovenie dlhodobo prerušených šesťstranných rokovaní o denuklearizácii Severnej Kórey.

Soul 25. apríla (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in vyjadril vo štvrtok očakávanie, že stretnutie najvyšších predstaviteľov Severnej Kórey a Ruska pri Vladivostoku pomôže regionálnemu mierovému procesu. Urobil tak po rokovaní s tajomníkom Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolajom Patruševom, ktorý v ten istý deň pricestoval do Soulu, informovala agentúra Jonhap.



Mun Če-in ocenil snahu ruského prezidenta Vladimira Putina o politické a diplomatické riešenie situácie na Kórejskom polostrove. Očakáva, že Putinovo stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom "konštruktívne prispeje k úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova a nastoleniu trvalého mieru", uviedol úrad juhokórejského prezidenta.



Juhokórejský prezident zároveň vyjadril želanie, aby rozhovory Kima s Putinom poslúžili ako "základ pre pokračovanie vyjednávania medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi a tiež urýchlenie procesu denuklearizácie Kórejského polostrova".



Patrušev, ktorý absolvoval 45-minútový rozhovor s Mun Če-inom, ubezpečil, že Moskva čo najskôr oboznámi Soul s výsledkami summitu v Rusku.



Mun Če-in podľa vlastných slov dúfa, že sa bude môcť stretnúť s Putinom počas tohtoročného summitu skupiny G-20, ktorý sa uskutoční koncom júna v japonskej Osake.



Putin vyzval vo štvrtok na obnovenie dlhodobo prerušených šesťstranných rokovaní o denuklearizácii Severnej Kórey. Po svojom prvom stretnutí Kim Čong-unom vyhlásil, že rovnako ako Spojené štáty si aj Rusko želá, aby sa Severná Kórea vzdala svojich jadrových zbraní. Pchjongjang je podľa neho pripravený urobiť ďalšie kroky k denuklearizácii, potrebuje však spomínané "seriózne" bezpečnostné záruky.



Predmetom summitu boli aj bilaterálne vzťahy medzi Pchjongjangom a Moskvou. Putin spomenul taktiež tému trojstrannej ekonomickej spolupráce medzi oboma Kóreami a Ruskom. Spoločné projekty by podľa neho "vytvorili nutné podmienky na budovanie dôvery, ktorá je taká potrebná pre vyriešenie kľúčových problémov".