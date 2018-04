Von Storchová sa ospravedlnila, že z útoku v Münsteri vinila moslimov

Ospravedlnenie prišlo po rozsiahlej kritike jej tweetu, v ktorom pripísala vinu za sobotňajší mužov útok autom do davu ľudí práve politike otvorených dverí voči utečencom.

Berlín 12. apríla (TASR) - Podpredsedníčka nacionalistickej a protiislamskej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Beatrix von Storchová sa vo štvrtok ospravedlnila za to, že z útoku dodávkou na ľudí sediacich pred reštauráciou v Münsteri nepravdivo obvinila islamských extrémistov. Víkendový útok páchateľa, ktorý sa po ňom zastrelil, si vyžiadal dve obete a 20 zranených, pripomenula agentúra AP.



Von Storchová napísala na svojej stránke na Facebooku: "Urobila som svojím tweetom o Münsteri chybu a ospravedlňujem sa."



Ospravedlnenie prišlo po rozsiahlej kritike jej tweetu, v ktorom pripísala vinu za sobotňajší mužov útok autom do davu ľudí práve politike otvorených dverí voči utečencom, akú uplatňuje nemecká kancelárka Angela Merkelová.







Keď úrady zistili, že vodič dodávky je Nemec bez napojenia na extrémistov, von Storchová ešte viac trvala na svojom a v tweete napísala, že podozrivý "napodobnil islamistický terorizmus".



Na Facebooku zverejnila ďalší slovný výpad voči kancelárke a uviedla: "Nikdy nechcem byť ako Angela Merkelová, ktorá si nepriznáva chyby."



V sobotu 7. apríla vodič dodávky, identifikovaný ako Jens R., narazil do ľudí sediacich pred jednou z miestnych tradičných reštaurácií v centre mesta Münster v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Krátko nato sa zastrelil.



Popri samovrahovi prišli o život 51-ročná žena a 65-ročný muž. Jedna zo zranených osôb, ktoré sú ešte hospitalizované, je stále v ohrození života.



Vyšetrovanie útoku pokračuje, pre políciu i prokuratúru zostáva motív konania samovraha nejasný.