Muscat: Sociálni demokrati na Malte dosiahli historické víťazstvo

Valetta 26. mája (TASR) - Sociálnodemokratická strana vládnuca na Malte dosiahla v európskych voľbách najväčší volebný úspech v dejinách krajiny, vyhlásil v nedeľu premiér Joseph Muscat. Informovala o tom agentúra DPA.



Muscat pre verejnoprávnu televíziu TVM povedal, že jeho Strana práce (PL) získala v sobotňajšom hlasovaní približne 55 percent hlasov - a približne o 45.000 hlasov viac než konzervatívna Nacionalistická strana (PN).



"Je to hlasovanie proti tým, ktorí rozmýšľajú negatívne," uviedol Muscat. "Je to hlasovanie proti tým, ktorí ľudí strašia problémami, ktoré neexistujú," vyhlásil.



Oficiálne úradné výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) zverejnia na Malte rovnako ako v ostatných členských krajinách EÚ až po uzavretí posledných volebných miestností v Taliansku o 23.00 h. Predstavitelia politických strán stredomorskej ostrovnej krajiny však už vopred poskytli náznaky toho, ako tamojšie hlasovanie skončilo.



Účasť na voľbách do EP na Malte dosiahla tento rok 72,6 percenta, čo je pokles oproti 76,8 percenta z roku 2014.