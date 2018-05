Muž, ktorý porezal pred Vianocami 2016 Petru Kvitovú, je už vo väzbe

Krajská polícia kauzu prepadu Kvitovej vlani na jeseň odložila a zdalo sa, že prípad zostane neobjasnený.

Praha/Prostějov 24. mája (TASR) - Na muža obvineného z útoku nožom na špičkovú českú tenistku, dvojnásobnú víťazku Wimbledonu Petru Kvitovú, ku ktorému došlo 20. decembra 2016 v jej byte v Prostějove, uvalil vo štvrtok tamojší okresný súd väzbu.



S odvolaním sa na justičné zdroje o tom informovali tamojšie elektronické a internetové médiá.



Tak hovorkyňa policajného prezídia Ivana Nguyenová, ako aj Hynek Olma, hovorca Krajského štátneho zastupiteľstva v Brne, ktoré prípad dozoruje, odmietli prípad vo štvrtok akýmkoľvek spôsobom komentovať.



Česká polícia v stredu večer prostredníctvom sociálnych sietí potvrdila, že kauzu pred niekoľkými mesiacmi znovuotvoril útvar policajného prezídia. Súčasne však poznamenala, že vzhľadom k prebiehajúcemu preverovaniu nemôže uvoľniť žiadne informácie, pretože by to mohlo ohroziť celé trestné konanie.



Verejnoprávna Česká televízia a internetové vydanie denníka Blesk priniesli informácie, podľa ktorých došlo v utorok ráno k zadržaniu 54-ročného recidivistu s kontaktmi na olomouckú drogovú scénu, ktorý sám patrí medzi drogovo závislé osoby. V minulosti už tento muž čelil vyšetrovaniu v súvislosti s útokmi na seniorov.



Poškodená ho údajne už identifikovala.



Ako je známe, krajská polícia kauzu prepadu Kvitovej vlani na jeseň odložila a zdalo sa, že prípad zostane neobjasnený. Spomínaným útvarom, ktorý ju znovuotvoril je zrejme špeciálny vyšetrovací team Tempus, ktorý sa sústreďuje na objasnenie dlho nevyriešených a odložených prípadov.



Útočník sa dostal do Kvitovej bytu pod zámienkou, že je revíznym technikom kotlov a po potýčke priložil tenistke na krk nôž. Pri obrane utrpela poškodená rezné poranenia ruky, v ktorej drží raketu, čo znamenalo ohrozenie jej ďalšej kariéry. Páchateľ odcudzil z bytu 10.000 Kč. Nádej Kvitovej dala až náročná štvorhodinová operácia, pri ktorej jej chirurg zošil sedem prerezaných šliach a dva nervy. Po piatich mesiacoch bol malý zázrak dokonaný, špičková tenistka sa vrátila na okruh na vlaňajšom Roland Garros v Paríži.



Páchateľovi hrozí v prípade potvrdenia viny hoci päť až 12 rokov väzenia, polícia už vlani v januári prekvalifikovala jeho čin na závažný trestný čin vydierania.



Petra Kvitová na margo posunu v prípade konštatovala stručne: "Je to pre mňa samozrejme dobrá správa, ale celá kauza pre mňa skončí právoplatným odsúdením páchateľa".



Tenisový klub z Prostějova vypísal za informácie, ktoré povedú k zadržaniu útočníka, v minulosti odmenu 100.000 Kč, neskôr ju muž, ktorý zostal v anonymite, zvýšil na 500.000 Kč.