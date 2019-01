Muž, ktorý sa pokúsil upáliť v Prahe, chcel skončiť ako Palach

Päťdesiatštyriročný muž sa pokúsil upáliť v piatok po 15. hodine v hornej časti Václavského námestia, kde práve prebieha výstava Jan Palach 1969/2019. Polial sa horľavinou a zapálil.

Praha 18. januára (TASR) - V prípade 54-ročného muža, ktorý sa v piatok pokúsil samoupáliť na pražskom Václavskom námestí, zrejme nešlo o politický protest. Pre spravodajský server Aktuálně.cz to povedal zástupca starostu Prahy 1 pre bezpečnosť Petr Hejma.



Muž, ktorého stav je po operácii veľmi vážny, mal svojmu bratovi pred činom oznámiť, že chce odísť ako študent Jan Palach pred 50 rokmi. Brat sa preto obrátil na políciu, ktorá sa muža pokúšala nájsť a zastaviť.



"Pred činom poslal svojmu bratovi správu, že chce odísť v duchu Jana Palacha. Jeho brat preto zalarmoval políciu, ktorá sa ho snažila lokalizovať cez mobilného operátora," uviedol Hejma. "Lokalizácia však nie je nikdy presná. Je možné určiť, že ten človek sa pohybuje v okruhu zhruba 300 metrov. Policajti teda muža hľadali a boli dosť blízko a dobiehali tam," dodal Hejma pre Aktuálně.cz.



Podľa záchrannej služby muž utrpel popáleniny na zhruba 30 percentách tela. Svedkovia uviedli, že mal popálené predovšetkým ruky a tvár. Muža následne transportovali do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady, kde ho operovali a umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti.



Polícia vylúčila, že by išlo o politický alebo spoločenský protest. K tomuto názoru sa prikláňa aj Hejma. Podľa informácií redakcie Aktuálně.cz muž trpel depresiami.