Muž, ktorý vlani vrazil dodávkou do moslimov, je vinný z vraždy

Londýn 1. februára (TASR) - Muža, ktorý vlani v júni vrazil dodávkou do moslimských veriacich pred mešitou neďaleko Finsbury parku ležiaceho v severnej časti Londýna, uznali vo štvrtok za vinného z vraždy a pokusu o vraždu. Výšku trestu mu súd stanoví v piatok, informovala spravodajská stanica BBC.



Prokuratúra podľa agentúry AP uviedla, že 48-ročného Darrena Osborna motivovala k takémuto činu nenávisť voči moslimom, ktorých považuje za extrémistov, či pedofilných znásilňovačov. Samotný Osborne sa vyhlásil za nevinného.



Osborne vrazil s požičanou dodávkou v noci z 18. na 19. júna do davu moslimov, ktorí sa zúčastňovali na večerných modlitbách konaných počas pôstneho mesiaca ramadán.



Pri jeho útoku zahynul 51-ročný Makram Ali a deväť ďalších ľudí utrpelo zranenia. Muža z dodávky podľa svedkov vytiahol rozvášnený dav, ktorý ho zadržiaval, až kým na miesto nedorazila polícia. Vtedy údajne povedal "chcel som zabiť viac moslimov", uviedol žalobca Jonathan Rees počas desaťdňového procesu, ktorý prebiehal na súde v londýnskej štvrti Woolwich.



Samotný Osborne na súde tvrdil, že dodávku, ktorá vrazila do davu, riadil istý Dave. Prítomnosť inej osoby, či vôbec existenciu Davea, však vyvracala prokuratúra a nepotvrdili ju svedkovia ani nijaké iné dôkazy, napísala agentúra AP.



Prokuratúra uviedla, že Osborne sa zradikalizoval v krátkom čase, čiastočne prostredníctvom krajne pravicovej propagandy na internete, kde vyhľadával informácie o prominentných postavách britskej ultrapravicovej scény - Tommym Robinsonovi a Paulovi Goldingovi. Podľa svojej priateľky Sarah Andrewsovej bol Osborne "tikajúcou časovanou bombou".