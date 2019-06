Muž, ktorý zavraždil päť svojich detí, dostal trest smrti

Kým odsúdeného popravia, môže však prejsť i niekoľko rokov.

Columbia 14. júna (TASR) - Muža v americkom štáte Južná Karolína, ktorý v auguste 2014 zavraždil päť svojich detí vo veku 1-8 rokov, odsúdili na trest smrti. Informoval o tom vo štvrtok miestneho času miestny denník The State.



Členovia poroty na 21. dni pojednávania jednomyseľne zahlasovali za trest smrti. Ako poznamenala agentúra DPA, i jeden hlas proti tomuto rozsudku by stačil na to, aby muža neodsúdili na trest smrti, ale na doživotie.



Timothyho Jonesa ml., ktorý svoje deti vychovával sám, porota uznala za vinného už minulý týždeň.



Ako prvého usmrtil softvérový inžinier Jones svojho šesťročného syna a o niekoľko hodín neskôr uškrtil aj ďalšie štyri deti.



Kým odsúdeného popravia, môže však prejsť i niekoľko rokov. Podobne ako mnohé americké štáty, aj Južná Karolína má problémy uskutočňovať popravy smrtiacou injekciou, keďže mnohé farmaceutické koncerny sa dodávaniu účinných látok bránia.