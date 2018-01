Muž obvinený z bombovej hrozby tvrdí, že hovoril o lete z Bombaja

Obvinený Ind, identifikovaný ako 45-ročný Vinod Múrdžaní, zatelefonoval na bombajské letisko minulú nedeľu, keď mal cestovať s manželkou a deťmi z Bombaja do amerického štátu Virgínia.

Naí Dillí 3. januára (TASR) - Indické orgány vzniesli obvinenia zo zastrašovania a iných prečinov voči mužovi, ktorý údajne nahlásil bombu na letisku v Bombaji, on sám však tvrdí, že v skutočnosti len spomenul začiatok názvu tohto mesta, keď sa chcel telefonicky informovať o stave svojho letu. Správu o tomto kurióznom prípade priniesla britská stanica BBC, ktorá sa odvoláva na údaje tlačovej agentúry Press Trust of India.



Obvinený Ind, identifikovaný ako 45-ročný Vinod Múrdžaní, zatelefonoval na bombajské letisko minulú nedeľu, keď mal cestovať s manželkou a deťmi z Bombaja do amerického štátu Virgínia. Pracovníkom údajne povedal vetu "Bomb hai" (Je tam bomba) a vzápätí ukončil hovor.



Podľa obvineného, ktorého medzičasom predviedli pred súd, však jeho slová zneli "Bom-Del", čo zodpovedá označeniu letu z Bombaja do indického hlavného mesta Naí Dillí. Tvrdí, že následne zložil, lebo hovor bol rušený.



Polícia sa domnieva, že Múrdžaního znepokojovalo meškanie odletov z Bombaja a rozhodol sa pre bombovú hrozbu, aby bol zdržaný aj prípojný let do Ríma, uviedla BBC bez bližšieho vysvetlenia. Podľa zverejnenej správy obvinený pôsobí ako podnikateľ a riaditeľ istej americkej spoločnosti.