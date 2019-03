Muž obvinený z útoku na Novom Zélande bol ako turista aj v Izraeli

Z príspevkov zverejnených na sociálnych sieťach vyplýva, že Tarrant navštívil Pakistan i Severnú Kóreu. Cestoval aj do Grécka, Chorvátska a Bulharska.

Jeruzalem 18. marca (TASR) - Izraelské úrady v pondelok informovali, že Austrálčan podozrivý zo spáchania útoku v dvoch mešitách na Novom Zélande podnikol v roku 2016 krátku návštevu Izraela. Muž identifikovaný ako Brenton Tarrant a označovaný za prívrženca ideológie hlásajúcej nadradenosť bielej rady cestoval do Izraela na trojmesačné turistické vízum, informovala agentúra AFP.



Pricestoval v októbri 2016 a v krajine strávil deväť dní, informovala v pondelok hovorkyňa izraelského imigračného úradu Sabine Haddadová, ktorá neposkytla ďalšie podrobnosti o pobyte v súčasnosti 28-ročného muža v Izraeli.



Bulharský minister vnútra Mladen Marinov v pondelok uviedol, že Tarrant navštívil jeho krajinu ako turista a že úrady pri preverovaní jeho pobytu v krajine od 9. do 15. novembra 2018 nezistili nijaké podozrivé aktivity.



Predpokladaný páchateľ najzávažnejšieho krviprelievania v moderných dejinách Nového Zélandu síce vyrastal v malom meste Grafton v austrálskom štáte Nový Južný Wales, ale v posledných rokoch veľa cestoval. Donedávna býval v novozélandskom meste Dunedin, vzdialenom približne 350 kilometrov od dejiska masakry - mesta Christchurch.



Austrálsky minister vnútra Peter Dutton v pondelok informoval, že za posledné tri roky strávil Tarrant v Austrálii len 45 dní. Dodal tiež, že Tarrantovo meno nefigurovalo na zoznamoch osôb podozrivých v súvislosti s terorizmom.



Masakra, ku ktorej došlo 15. marca v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch, si vyžiadala 50 obetí na životoch a 50 zranených.