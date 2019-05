Muž pašujúci takmer 250 balíkov kokaínu v črevách zomrel v lietadle

Podľa agentúry AFP muselo lietadlo v severnom Mexiku - zhruba v polovici letu - núdzovo pristáť, keď 42-ročný Japonec dostal záchvat.

Mexiko 28. mája (TASR) - Na palube komerčnej leteckej linky smerujúcej z Bogoty do Tokia zomrel Japonec. Pitva odhalila nečakanú príčinu smrti - 246 balíkov kokaínu, ktoré muž pred letom prehltol.



Podľa agentúry AFP muselo lietadlo v severnom Mexiku - zhruba v polovici letu - núdzovo pristáť, keď 42-ročný Japonec dostal záchvat.



"Letušky si všimli, že cestujúci dostal kŕčový záchvat a pilot požiadal o povolenie núdzovo pristáť v meste Hermosillo," uviedla v noci na utorok kancelária prokurátora vo federálnom štáte Sonora.



Keď lietadlo pristálo a na palubu v piatok o 02.25 h ráno miestneho času vstúpili záchranári, Japonca - identifikovaného len ako Udo N. - už mohli len vyhlásiť za mŕtveho.



Pitva odhalila, že Udo N. prehltol 246 balíkov kokaínu, z ktorých každý mal priemer zhruba 2,5 centimetra, približuje agentúra AFP. Príčinou smrti bol opuch mozgu, vyvolaný predávkovaním drogou.



Po odvoze telesných pozostatkov lietadlo aerolinky Aeroméxico pokračovalo so zvyšnými 198 cestujúcimi v lete do Japonska.



Pašovanie narkotík v telách kuriérov je obvyklou taktikou drogových kartelov.