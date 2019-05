Muž zapletený do škandálu okolo nobeloviek ide do väzenia

Arnault bol vlani v decembri odsúdený na dva a pol roka väzenia za dva prípady znásilnenia, ktoré sa týkali jednej ženy a ktoré sa odohrali koncom roku 2011. Arnault vznesené obvinenia odmietal.

Štokholm 7. mája (TASR) - Ústredná postava škandálu súvisiaceho s udeľovaním Nobelových cien za literatúru, Francúz Jean-Claude Arnault, neuspel so svojím podaním na švédskom Najvyššom súde a bude si musieť odpykať súdom stanovený trest odňatia slobody za znásilnenie.



Oznámil to v utorok švédsky Najvyšší súd, ktorý sa podobnými kauzami zaoberá len v prípade, keď by sa mohli stať precedensom pre súdy nižšieho stupňa.



Spomínaná žena bola pritom len jednou z celkovo 18 žien, ktoré koncom roku 2017 podľa štokholmského denníka Dagens Nyheter obvinili Arnaulta zo sexuálneho obťažovania. Medzi obeťami mala byť aj švédska princezná Viktória. Skutky sa mali stať v rokoch 1996-2017 vo Švédsku a v Paríži - v byte, ktorý tam Švédska akadémia vlastní.



Tento škandál, ako aj s Arnaultom spájané vyzrádzanie mien laureátov Nobelovej ceny za literatúru, viedli k odstúpeniu siedmich z celkovo 18 členov grémia. Zvyšok oklieštenej zostavy rozhodol, že prestížnu cenu za literatúru za rok 2018 ani neudelí. Stalo sa tak prvýkrát od roku 1942.



Mená laureátov Nobelovej ceny za literatúru za roky 2018 a 2019 oznámia 10. októbra, dodala agentúra DPA.



Jean-Claude Arnault (72) je pôvodom Francúz a je známou osobnosťou švédskeho kultúrneho života. Je manželom Katariny Frostensonovej - poetky a už bývalej členky Švédskej akadémie udeľujúcej Nobelovu cenu za literatúru.