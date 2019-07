Muža, ktorého zrazil vodič pod vplyvom drog, prebrali z umelého spánku

Otec maďarského pôvodu a chorvátska matka s dieťaťom pricestovali do Maďarska z Austrálie, odkiaľ sa vydali na dovolenku k Jadranskému moru.

Budapešť 17. júla (TASR) - Ťažko zraneného muža z osobného auta s maďarským evidenčným číslom, do ktorého minulý týždeň narazil na chorvátskej diaľnici Chorvát pod vplyvom drog, prebrali z umelého spánku. Informoval o tom v stredu spravodajský server propeller.hu s odvolaním sa na chorvátsky denník Jutarnji list.



Lekári denníku povedali, že ani jeden z trojčlennej rodiny už nie je v ohrození života. Najťažšie poranenia - početné zlomeniny vrátane rebier a stavcov, ďalej vnútorné krvácanie - utrpel práve otec, ktorého v záhrebskej nemocnici udržiavali niekoľko dní v umelom spánku, avšak ho už prebrali. V tej istej nemocnici ošetrujú aj jeho sedemročné dieťa, ktoré malo zlomeninu čeľuste.



Stabilizovaný je aj stav matky, ktorá s poraneniami hlavy, hrudníka a vnútrolebečným krvácaním leží v inej nemocnici. Podľa neurológov v jej prípade nie je potrebný operačný zákrok.



K nehode došlo minulý štvrtok na chorvátskej diaľničnej mýtnej bráne pri Varaždíne. BMW Chorváta do maďarského vozidla značky Škoda, ktoré spomalilo pred bránou diaľničného mýta, narazilo bez brzdenia. Podľa odhadov išiel 35-ročný vodič rýchlosťou 150 km/h. Škoda po náraze zozadu narazila do betónových zvodidiel a potom do kabíny mýtnej brány, otočila sa okolo svojej osi a narazila do ďalšej kabíny i ďalšieho maďarského auta. Trojčlennú rodinu z maďarského auta značky Škoda vyslobodzovali hasiči z vraku trištvrte hodiny. Do nemocnice ich previezli v kritickom stave



Chorváta najskôr policajti prepustili, potom ho však znova zadržali a súd v Záhrebe na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení, ktoré potvrdili tri druhy drog v jeho organizme, nariadil vzatie tohto vodiča do 30-dňovej vyšetrovacej väzby. Muž mal aj predtým problémy s drogami a iba dva dni pred haváriou sa vrátil z liečenia.