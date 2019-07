Muža, ktorý vlani v Londýne zaútočil autom, uznali za vinného

Britský občan sudánskeho pôvodu Khater obvinenia z pokusu o vraždu a spôsobenia vážnej telesnej ujmy poprel.

Londýn 17. júla (TASR) - Tridsaťročného Saliha Khatera, ktorý vlani narazil autom do bezpečnostných zábran pred budovou parlamentu v Londýne, uznali v stredu za vinného z pokusu o vraždu, informovala spravodajská stanica Sky News.



Khatera obvinili z pokusu o vraždu, keď vlani 14. augusta najprv narazil do skupiny cyklistov a následne do zábran pred Westminsterským palácom, kde hliadkovali dvaja policajti.



Khatera uznala za vinného porota po súdnom procese, v ktorom obžaloba tvrdila, že Khater počas "svojho plánovaného a zámerného útoku zamýšľal zabiť čo najviac ľudí".



Príčina Khaterovho útoku síce zostáva nejasná, ale podľa prokuratúry mal muž "teroristický motív", keďže sa zameral na policajtov hliadkujúcich pri parlamente.



Počas súdneho procesu uviedol, že z domu cestoval do Londýna, aby si na sudánskom veľvyslanectve vybavil víza. Nepodarilo mu totiž získať v rýchlom procese cestovný pas a navštíviť svoju chorú matku.



Svoju jazdu vysvetlil slovami, že "sa práve vtedy v Londýne stratil" s tým, že bol "zmätený" a "niečo ho rozrušilo". Na otázku, prečo mal pred útokom zadanú adresu Downing Street 10, odpovedal, že sa snažil "nájsť niečo povedomé".



Podľa prokuratúry Khater niekoľko mesiacov pred útokom pred parlamentom vykazoval "známky paranoje": zdalo sa mu, že ho prenasledujú orgány Spojeného kráľovstva.



Incident vtedy vyvolal mohutnú policajnú reakciu. V roku 2017 sa v Londýne odohralo niekoľko útokov, pri ktorých boli ako zbrane použité vozidlá. V marci 2017 spáchal blízko britského parlamentu teroristický útok 52-ročný Khalid Masood. Tento atentát si vyžiadal päť obetí na životoch vrátane neozbrojeného policajta.