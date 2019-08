Muža odsúdili na štyri roky väzenia za podporu Islamského štátu

Tridsaťštyriročný muž pomáhal členom IS s komunikáciou na sociálnych sieťach.

Berlín 2. augusta (TASR) - Vrchný krajinský súd v Stuttgarte odsúdil v piatok občana Nemecka alžírskeho pôvodu na štyri roky odňatia slobody za podporu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AP.



Tridsaťštyriročný muž pomáhal členom IS s komunikáciou na sociálnych sieťach. Súd ho uznal za vinného z podpory zahraničnej teroristickej organizácie a verbovania členov alebo podporovateľov takejto skupiny. Obžalovaný sa podľa súdu k obvineniam priznal.



Súd zistil, že muž bol v rokoch 2015-17 zo svojho bydliska v meste Heilbronn v kontakte s členmi IS v Iraku a Sýrii. Pomáhal im s komunikáciou a so zakladaním používateľských účtov v aplikáciách WhatsApp a Telegram a na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.



Obvinený tiež zbieral finančné dary pre islamistov a koncom januára 2018 previedol do Sýrie 4000 eur.



Rozsudok ešte nie je právoplatný.