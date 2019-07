Muža po sotení ľudí pod vlak vzali do väzby, môže byť duševne chorý

Nemecký policajný prezident Dieter Romann už skôr oznámil na tlačovej konferencii v Berlíne povedal, že po zadržanom mužovi už od minulého týždňa pátrala švajčiarska polícia.

Frankfurt nad Mohanom/Berlín 30. júla (TASR) - Na muža eritrejského pôvodu, ktorého zadržali po sotení matky s dieťaťom pod vlak na železničnej stanici vo Frankfurte nad Mohanom, vydal v utorok sudca zatýkací rozkaz a bol tak vzatý do vyšetrovacej väzby. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne miestnej prokuratúry.



Predpokladaný útočník vo veku 40 rokov čelí v Nemecku podozreniu z vraždy a dvojnásobného pokusu o vraždu.



Pri pondelkovom incidente na hlavnej železničnej stanici vo Frankfurte nad Mohanom sotil muž z nástupišťa do koľajiska matku s dieťaťom vo chvíli, keď k nemu prichádzal vysokorýchlostný vlak ICE. Žena vo veku 40 rokov, pochádzajúca zo spolkovej krajiny Hesensko, vyviazla so zraneniami, jej osemročného syna však vlak zachytil a na mieste usmrtil.



Útočník údajne napadol na stanici aj 78-ročnú ženu, ktorá však z nástupišťa nespadla. Z miesta činu následne utekal, s pomocou svedkov sa ho však podarilo zadržať. Motív jeho konania je stále nejasný.



Polícia švajčiarskeho kantónu Zürich medzitým podľa DPA uviedla, že predpokladaný páchateľ s bydliskom vo Švajčiarsku sa tento rok zrejme podroboval psychiatrickej liečbe. Naznačujú to dokumenty nájdené pri domovej prehliadke. Znaky prípadnej radikalizácie alebo iného ideologického motívu tohto prisťahovalca, ktorý sa hlási k pravoslávnemu kresťanstvu, zatiaľ vyšetrovanie neodhalilo.



Nemecký policajný prezident Dieter Romann už skôr oznámil na tlačovej konferencii v Berlíne povedal, že po zadržanom mužovi už od minulého týždňa pátrala švajčiarska polícia. Tá teraz spresnila, že minulý štvrtok tento muž zamkol svoju manželku a deti vo veku jeden, tri a štyri roky, ako aj susedu v ich bytoch vo švajčiarskom meste Wädenswil. Susedu tiež napadol a ohrozoval ju nožom.



Suseda i manželka zadržaného podľa polície zhodne uviedli, že takéto násilie z jeho strany nikdy predtým nezažili a bolo pre ne prekvapujúce. Muž však už od januára 2019 nepracoval a bol "vypísaný" pre duševné problémy. Jeho dovtedajším zamestnávateľom bol zürišský dopravný podnik.



Podľa vyjadrenia Romanna vydali na tohto muža vo Švajčiarsku zatykač, pričom už v minulosti na seba upozornil "podobnými deliktami". Na základe aktuálnych informácií sa však dosiaľ dopustil len "malého dopravného priestupku" a až do minulého štvrtka viedol "nenápadný" život.



Nemecký policajný prezident uviedol, že tento Eritrejčan pricestoval v roku 2006 ilegálne do Švajčiarska, kde mu o dva roky neskôr udelili azyl. V súčasnosti je držiteľom povolenia na pobyt kategórie C, čo znamená, že je "dobre integrovaný". Podľa ministra Seehofera bol dokonca spomínaný v niektorých publikáciách ako príklad úspešnej integrácie.



Seehofer opísal pondelkovú udalosť z Frankfurtu nad Mohanom, pre ktorú prerušil svoju dovolenku, ako "chladnokrvnú vraždu" a "hrôzostrašný zločin".