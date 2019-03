Muža, ktorý telefonoval, zastrelili v reštaurácii

Incident zachytili bezpečnostné kamery. Úrady sa snažia zistiť, či zabitý muž bol aj zamýšľaným terčom strelca.

Filadelfia 7. marca (TASR) - Muža rozprávajúceho do mobilného telefónu vo vnútri reštaurácie v americkom meste Filadelfia vo štvrtok zabili, keď niekto vystrelil niekoľko nábojov - jeden z nich preletel cez telefón a zasiahol obeť do tváre. Informovali o tom úrady, na ktoré sa odvoláva tlačová agentúra AP.



Zatiaľ nie je známe, čo vyvolalo streľbu, ku ktorej došlo okolo 09.30 h miestneho času.



Mladý muž vo veku 26 rokov dostal zásah do tváre aj do trupu. O krátky čas ho vyhlásili za mŕtveho.



Dvaja ďalší ľudia, ktorí tiež stáli v čínskej reštaurácii s možnosťou odniesť si jedlo so sebou, neutrpeli pri streľbe zranenia.



Incident zachytili bezpečnostné kamery. Úrady sa snažia zistiť, či zabitý muž bol aj zamýšľaným terčom strelca.