Muža z Texasu uštipla odseknutá hlava hada

Had muža uštipol, keď sa chcel jeho pozostatkov zbaviť.

Austin 7. júna (TASR) - Muža z amerického mesta Corpus Christi v štáte Texas uštipol štrkáč po tom, ako mu odsekol hlavu. Muž na následky uštipnutia takmer zomrel - lekári mu museli podať 26 dávok protijedu, informovala vo štvrtok spravodajská televízia BBC.



Muž vyše metrového hada zbadal, keď pracoval v záhrade, a odsekol mu hlavu. Had ho uštipol, keď sa chcel jeho pozostatkov zbaviť, vysvetlila pre miestnu televíznu stanicu KIII Texasanova manželka Jennifer Sutcliffová. Dodala, že jej manžel okamžite dostal záchvaty.



Do nemocnice, kde mu lekári podali protijed s názvom Cro-Fab, bol muž prevezený letecky, spresnila CNN.



Podľa odborníkov môže had svoju obeť uštipnúť aj niekoľko hodín po smrti.