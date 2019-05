N. Farage sa chce zúčastňovať na rokovaniach o brexite

Po odkladoch musí teraz Dolná snemovňa britského parlamentu rozhodnúť o dohode o brexite, ktorú s Bruselom vyrokovala Mayovej vláda, do 31. októbra, pričom Farage uprednostňuje odchod bez dohody.

Londýn 27. mája (TASR) - Predseda protieurópskej Strany brexitu (BP) a britský europoslanec Nigel Farage chce byť súčasťou rokovaní o odchode Británie z EÚ, keď jeho strana získala vo štvrtkových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) takmer 32 percent hlasov, čo je najviac zo všetkých politických subjektov v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Aj my by sme mali byť súčasťou (rokovacieho) tímu, to je celkom jasné," povedal Farage, ktorý je jedným z najhlasnejších zástancov odchodu Británie z Európskej únie.



Víťazstvo v britských eurovoľbách priniesla Farageovej strane vlna nespokojnosti vyvolaná neschopnosťou vlády konzervatívnej premiérky Theresy Mayovej vyviesť krajinu z Únie, napísala agentúra Reuters.



Po opakovaných odkladoch musí teraz Dolná snemovňa britského parlamentu rozhodnúť o dohode o brexite, ktorú s Bruselom vyrokovala Mayovej vláda, do 31. októbra, pričom Farage uprednostňuje odchod bez dohody.